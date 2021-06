Ida Nowakowska pokazała, jak pracuje jej mąż. Jack Herndon nie może rozstać się z synkiem

7 maja Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon powitali na świecie synka . Choć od tego ważnego dla gwiazdy wydarzenia minęło już trochę czasu, wciąż nie wiadomo, jak chłopiec ma na imię. Powód? Jego rodzice wciąż się namyślają. Jak donosi magazyn "Party", młoda mama czuje się na tyle dobrze, że zdecydowała sia wrócić do pracy! Tydzień po porodzie Nowakowska pojawiła się w telewizji - na finale programu "Dance, Dance, Dance" i wyglądała olśniewająco! A już pod koniec maja wróci na stałe do "Pytania na śniadanie". A to nie koniec zawodowych wyzwań, bo wszystko wskazuje na to, że Ida będzie miała pracowite wakacje! Dlaczego Ida Nowakowska zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego? Państwo Herndon nie ukrywają, że o wymarzone dziecko starali się od dłuższego czasu. Gdy ich syn pojawił się na świecie, oboje wprost szaleli ze szczęścia. Gwiazda "Pytania na Śniadanie" zdradziła, że jej mąż w roli taty spisuje się na medal. Nie tylko pomaga w opiece nad maluchem, ale nawet własnoręcznie buduje mu zabawki! Póki co synek Idy jest małym aniołkiem i nie sprawia rodzicom zbyt wielu kłopotów. Jest najukochańszy! Gdy na niego patrzę nie mogę powstrzymać łez. Dużo śpi, a w przerwach przytula się i je. Zmieniam mu pieluszkę i znów śpi, ale też stymuluje wzrok, wpatrując się w nasze twarze i czarno-białe, kontrastowe zabawki, które zrobił mu Jack – mówi „Party” szczęśliwa mama. Już na finale „Dance, Dance, Dance” było widać, że Ida promienieje. Jak sama przyznaje, czuje się bardzo dobrze, dlatego zdecydowała się wrócić także do „Pytania na Śniadanie” – pierwsze wydanie z jej udziałem zobaczymy już pod koniec maja. Szybko. Mam to szczęście, że telewizja stwarza mi idealne warunki do...