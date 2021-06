Ida Nowakowska świętowała pierwszy Dzień Dziecka w roli mamy. Pokazała nagranie z synem! 

Gdzie Ida Nowakowska chce wychować swoje dziecko? Czy razem z mężem zamieszkają na stałe w Polsce? A może gwiazda TVP wyjedzie do Ameryki, skąd pochodzi jej ukochany mąż, Jack Herndon? Prowadząca "Pytanie na śniadanie" odpowiedziała na te pytania już w październiku, czyli kilka miesięcy przed ogłoszeniem radosnej nowiny o ciąży. Sprawdźcie, co wówczas zdradziła! Ida Nowakowska wyprowadzi się z Polski? To już pewne, Ida Nowakowska już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" przekazała radosną wiadomość podczas programu na żywo. Gwiazda TVP przed kamerami po raz pierwszy pokazała zaokrąglony brzuszek i przyznała, że jest już w szóstym miesiącu ciąży. (...) to jest wielka miłość i wielkie szczęście, nowy etap w życiu, który się zaczyna i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę go zacząć- mówiła wzruszona gwiazda. Teraz część fanów Idy Nowakowskiej z pewnością zastanawia się, czy po porodzie będzie wychowywać maleństwo w Polsce czy w Ameryce, skąd pochodzi jej mąż- Jack Herndon jest Amerykaninem, para poznała się na studiach aktorskich w Kalifornii, a w 2015 roku wzięli ślub w Los Angeles. Czy po porodzie Ida z mężem i dzieckiem wyjadą z Polski? Gdzie chciałaby wychowywać swoje maleństwo? Na razie jesteśmy w Polsce z mężem więc myślę, że jakby był dzidziuś to byłby teraz wychowywany w Polsce, ale też gdzieś pozostawiamy tutaj otwartość jeśli chodzi o kierunki życiowe bo nigdy nie wiadomo co się z nami wydarzy. Specyfika zawodu mojego męża jest dosyć taka trudna do ulokowania w jednym miejscu, więc zobaczymy. Bardzo bym chciała żeby moje dziecko mówiło pięknie po polsku, żeby znało kulturę i historię Polski, ale też nie zaszkodzi jeśli będzie bardzo dobrze i tak samo znała kulturę...