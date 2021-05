Ida Nowakowska pochwaliła się swoim szczęściem! Prowadząca "Pytanie na śniadanie" potwierdziła medialne doniesienia o narodzinach dziecka i pokazała wzruszające nagranie ze szpitala. Dumna mama opublikowała piękny film na którym możemy zobaczyć jej szczęśliwego męża i malutkiego synka. To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Ida Nowakowska pokazała nagranie ze szpitala Ida Nowakowska już nie ukrywa swojego szczęścia. Gwiazda TVP kilka dni po porodzie pokazała na Instagranie krótkie nagranie na którym widać jej słodkiego synka. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" bardzo długo ukrywała swoją ciążę i dopiero w 6. miesiącu powiedziała fanom, że spodziewa się dziecka. Teraz Ida Nowakowska również zdecydowała się trochę poczekać, zanim ogłosiła radosną wiadomość. Szczęśliwa mama w najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że jej synek urodził się dokładnie 7 maja. - Wykapany Tata - Like Father, like Son - Nawet punktualność nasz synek odziedziczył po tacie. - Przyszedł na świat siłami natury dokładnie 7go maja, - jak wskazywał termin porodu. 🤍 - Prawie 4 kg szczęścia... - Jakby to ująć... o godz. 1:04 mój swiat obrócił się do góry nogami. - A tutaj chwilka po porodzie... Jack nie mógł się rozstać ze swoim przyjacielem...- napisała Ida Nowakowska. Pod wpisem i nagranie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Gratulacje przekazało całkiem sporo gwiazd! - Aaaaa!!!!! gratulacje !!!! 💚💚💚 Ida będziesz wspaniała Matka! tak jak jesteś cudowna i ciepła istota ! Gratuluje narodzin MIŁOŚCI 💚- napisała Anna Mucha. - Gratulacje 😭❤️❤️❤️ - skomentowała Sylwia Przybysz. - Serdeczne Gratualcje Iduś!wszystkiego dobrego dla waszej całej rodzinki .Witamy w gronie mam❤️- dodała Marina. - Gratulacje dla...