Mąż Idy Nowakowskiej to prawdziwy skarb! Tylko spójrzcie co zrobił dla synka

Gdy miała 14 lat, wystąpiła u boku Stevena Seagala w filmie „Poza zasięgiem”. Dwa lata później wzięła udział w pierwszej edycji „You Can Dance”. Ostatnio, po przerwie, Ida Nowakowska (28) dała się poznać jako surowa szefowa jury „Dance, dance, dance” i kochana przez dzieci prowadząca „Bake Off Junior”. Od połowy maja możemy oglądać ją w piątki w „Pytaniu na śniadanie” . „Co się wydarzy jutro (...)? Pojawi się ona – Ida Nowakowska. Fanfary!”, zapowiedział nową koleżankę Łukasz Nowicki. Debiut tancerki w śniadaniówce wzbudził u widzów TVP2 duże emocje – zastąpiła w tej roli dotychczasową prowadzącą Marzenę Kawę. „Nikogo nie wygryzłam!” , zapewniała Nowakowska. „Nigdy nie chodziłam prosić o pracę, do nikogo nie dzwoniłam. (...) Marzenę bardzo szanuję, cenię i lubię”, mówiła we „Fleszu”. Przyjęcie propozycji prowadzenia „Pytania na śniadanie” uzależniła od męża, Amerykanina Jacka Herndona. – Gdy okazało się, że będzie w Europie na dłużej, mogłam z wielką przyjemnością i pełną odpowiedzialnością powiedzieć producentom „tak” – mówi „Party” Ida. Zresztą to chyba nie jedyna propozycja. „Magazyn „Flesz” poinformował właśnie , że Ida zastąpi Barbarę Kurdej-Szatan w hitowym show „The Voice Kids”. Mam marzenie Jest córką pisarza Marka Nowakowskiego oraz graficzki Jolanty Nowakowskiej. – Uwielbiam pisać i rysować, nadal prowadzę dziennik, ale to taniec dawał mi zawsze największą satysfakcję – mówi „Party” Ida. Choć tańczy od piątego roku życia, nigdy nie przypuszczała, że będzie to robić zawodowo. – Skończyłam...