Ida Nowakowska pokazała płaski i umięśniony brzuch zaledwie miesiąc po porodzie! Jak ona to robi? 

Ida Nowakowska opublikowała na Instagramie krótkie nagranie ze spaceru z mężem i synem. Gwiazda TVP z okazji Dnia Dziecka spędziła czas wolny ze swoimi bliskimi, a w sieci opublikowała wzruszający wpis, w którym wspomina swoje dzieciństwo. Internauci są zachwyceni nagraniem i wpisem prowadzącej "Pytania na śniadanie". Jeden z internautów zwrócił uwagę na minę męża Idy Nowakowskiej! Musicie to zobaczyć! Ida Nowakowska świętuje Dzień Dziecka Ida Nowakowska i jej mąż Jack Herndon zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Syn pary urodził się dokładnie 7 maja, ale gwiazda TVP poinformowała o narodzinach dziecka dopiero kilka dni później, po wyjściu ze szpitala i powrocie do domu. Młoda mama w ekspresowym tempie wróciła do pracy - tydzień po porodzie pojawiła się w finałowym odcinku "Dance Dance Dance", a trzy tygodnie po ciąży wróciła na plan programu "Pytanie na śniadanie". Ida Nowakowska nie ukrywa wizerunku dziecka i chętnie publikuje w sieci nagrania i zdjęcia na których możemy zobaczyć jej malutkiego synka. Teraz w sieci pojawił się nowy film na którym gwiazda TVP pokazała swoją pociechę. Ida Nowakowska razem z mężem w Dzień Dziecka wybrali się na spacer z synem. Pierwszy Dzień Dziecka to poważna sprawa 🤍☀️!Byłam najszczęśliwszym dzieckiem na świecie dzięki moim cudownym rodzicom... 🤍 Tak bardzo jestem wdzięczna za to, że będę mogła przekazywać taką miłość następnemu pokoleniu! To najpiękniejszy dar...- napisała Ida Nowakowska. Jak na nagranie i wpis zareagowali fani Idy Nowakowskiej? Jeden z internautów zwrócił uwagę na minę męża gwiazdy TVP. - Cudowni!!!! ❤️❤ - Wszystkiego najlepszego dla małego z okazji dnia dziecka❤️ - Heh widzę że młody tata jeszcze w szoku 😊 🤓🖐️-...