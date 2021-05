Ida Nowakowska wróciła do pracy tydzień po porodzie. Zestresowana szybko popędziła do syna

Dokładnie tydzień temu - 7 maja - Ida Nowakowska po raz pierwszy została mamą. Gwiazda swojego synka przywitała na świecie o godzinie 1.04, a do szpitala gnała prosto z czwartkowego planu "Pytania na śniadanie"! Choć pierwsze wspólne dni Ida Nowakowska postanowiła zostawić tylko dla siebie, a wesołą nowinę przekazała dopiero w poniedziałek, dziś dumna mama chętnie chwali się swoim synkiem, publikując nagrania i zdjęcia z maluszkiem w swoich mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda ma za sobą pierwsze ciężkie noce... Nieprzespane noce Idy Nowakowskiej Ida Nowakowska do samego porodu była bardzo aktywna zawodowo, prowadziła telewizyjne show i niezmiennie dbała o kontakt ze swoimi fanami. Co więcej, gwiazda zapowiedziała, że zdecydowanie nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego, a do pracy wraca już w wakacje, kiedy jej synek będzie miał zaledwie kilka miesięcy! Teraz świeżo upieczona mama również nie odpuszcza i próbuje pogodzić życie rodzinne z tym medialnym, a przede wszystkim nie chce zapominać o swoich fanach. Jak spędza pierwsze dni po powrocie do domu? W czwartek zachwyciła swoich fanów publikując nagranie z małego wyjścia, na którym nie tylko wyglądała rewelacyjnie, ale przede wszystkim zszokowała faktem, że 6 dni po porodzie , po jej ciążowym brzuszku nie ma ani śladu. My mamy jednak dowody na to, że Ida Nowakowska ma za sobą pierwsze nieprzespane noce, a maluszek zdecydowanie daje swojej mamie popalić! Wszystko wskazuje na to, że Ida Nowakowska w ciągu dnia ma naprawdę mało czasu. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na godziny, o których gwiazda jest aktywna w swoich mediach społecznościowych i kontaktuje się z fanami! Ostatni post Ida Nowakowska dodała na swoim profilu na Instagramie około godziny 24., a jej relacja na InstaStory pojawiła się o... 4 nad ranem! Dla...