Zmiany przeszły przez Telewizję Polską jak burza i dotknęły także programy rozrywkowe. Widzowie mieli nadzieję, że przynajmniej największe gwiazdy „Pytania na śniadanie” zostaną w magazynie porannym, ale ostatecznie z formatem pożegnali się wszyscy prowadzący – w tym Ida Nowakowska. Jak się właśnie okazało, prezenterka już pojawiła się w nowej telewizji i poprowadziła talent show. To jeszcze nie koniec. Wiosną znów widzowie mają zobaczyć ją w TVP.

Ida Nowakowska poprowadziła międzynarodowy talent show

Widzowie nie kryli oburzenia po tym, jak nowa szefowa programu zwolniła wszystkich z „Pytania na śniadanie”. Największy szok wśród fanów wywołało odejście Katarzyny Cichopek, Macieja Kurzajewskiego oraz Idy Nowakowskiej. To właśnie oni cieszyli się ogromną sympatią oglądających. Jak na razie zmiany w magazynie porannym TVP budzą skrajne reakcje. Przeciwnicy nowych porządków uważają, że te mocno odbiją się na oglądalności.

Ida Nowakowska Pawel Wodzynski/East News

Jak się jednak okazało, ostatnio Ida Nowakowska pojawiła się... w międzynarodowym talent show. Prezenterka poprowadziła finał konkursu muzyki klasycznej „Wirtuozi V4+”. Pochwaliła się, że fani mogą już obejrzeć jej występ na platformie YouTube. Jest to węgierski format dla młodych muzyków, reprezentujących takie kraje jak Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Przy okazji dawna prowadząca "Pytanie na śniadanie" pochwaliła się nienagannym angielskim.

Ida Nowakowska YouTube/Virtuosos V4+ 2023

Finał Virtuosos jest już dostępny na YouTube. Obejrzyj i zostań częścią naszej rodziny! Uwielbiam prowadzić ten niesamowity, międzynarodowy program telewizyjny i wspierać młodych wirtuozów, którzy są przyszłością muzyki klasycznej! – napisała Ida Nowakowska.

To jeszcze nie koniec wieści, które mogą zainteresować fanów Idy Nowakowskiej. Jak twierdzi portal Wirtualne Media, prezenterka ma razem z Tomaszem Kammelem wrócić do TVP. Podobno wiosną zobaczymy parę w „The Voice Kids”. Mowa o nagraniach, które zostały nagrane jesienią.

Jak na razie nic nie wskazuje na to, że Ida Nowakowska na stałe wróci do TVP. Wydaje się, że drzwi do mediów publicznych w najbliższej przyszłości pozostaną zamknięte dla dawnych gwiazd „Pytania na śniadanie”, „Teleexpresu” czy „Wiadomości”. Jak oceniacie zmiany w Telewizji Polskiej?

Ida Nowakowska YouTube/Virtuosos V4+ 2023