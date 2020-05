Ida Nowakowska odpowiedziała Monice Zamachowskiej! Była gwiazda TVP apelowała do bojkotu nowego show? 

Ida Nowakowska w rozmowie z mediami skomentowała wpis Moniki Zamachowskiej, która kilka tygodni temu na swoim profilu na Instagramie krytycznie odniosła się do planów TVP dotyczących nowego programu "Ameryka da się lubić". Monika Zamachowska w swoim wpisie o nowym show, zwróciła się do amerykańskich znajomych mieszkających w Polsce:

Teraz Ida Nowakowska odpowiedziała na wpis byłej gwiazdy TVP!

Ida Nowakowska, którą widzowie doskonale znają m.in. z takich programów jak: "Pytanie na Śniadanie" czy "Dance Dance Dance", już wkrótce poprowadzi nowe show "Ameryka da się lubić". Podobny program prowadziła wcześniej Monika Zamachowską. Była gwiazda TVP była gospodynią uwielbianego przez widzów "Europa da się lubić". Dziennikarka, która w zeszłym roku rozstała się z TVP kilka tygodni temu w dosadny sposób skomentowała plany stacji dotycząca nowego programu:

Gdy rok temu TVP postanowiła wznowić program „Europą da się lubić”, moi mądrzejsi koledzy ostrzegali: to skrajny koniunkturalizm i cynizm. Chodzi wyłącznie o to, żeby PIS wygrało eurowybory. A ja wierzyłam że tli się wciąż w mojej telewizji poczucie misji, potrzeba podnoszenia wiedzy i świadomości w odbiorcach. Rok później Europa już nie da się lubić. Teraz z rozkoszą wpadamy w objęcia Donalda. Program robi już inna ekipa, niestety dobrze mi znana...- pisała na Instagramie.

Teraz Ida Nowakowska w rozmowie z portalem plejada.pl odniosła się do wpisu Moniki Zamachowskiej.

(...) jestem zaskoczona, wręcz nie mogę uwierzyć, że ktoś może nawoływać do bojkotu programu, tylko dlatego, że w nim nie występuje lub go nie prowadzi. Ale wiem jedno, że nie jest to w amerykańskim stylu. Spędziłam w Stanach połowę swojego życia. Ameryka nauczyła mnie tolerancji, ale to, co cenię w Polsce, to takie bardzo ważne Polaków przesłanie „Zło dobrem zwyciężaj” - staram się tak postępować- w rozmowie z portalem przyznała gwiazda TVP.