Ida Nowakowska na wakacjach z synkiem! Pokazała urocze nagranie prosto z plaży

Ida Nowakowska jest jedną z gwiazd, które nie tylko błyskawicznie wróciły do formy po porodzie, ale też do pracy. Gwiazda TVP już tydzień po porodzie wróciła do aktywności zawodowej i pojawiła się na finale " Dance Dance Dance " i w " Pytaniu na śniadanie ". Tancerka nie ukrywała, że mogła sobie na to pozwolić ze względu na wsparcie męża, który dzielił z nią wszystkie obowiązki dotyczące opieki nad ich synkiem. Jakiś czas temu gwiazda pokazała na Instagramie, jak Jack Herndon opiekuje się ich pociechą podczas pracy zdalnej, a teraz se.pl informuje, że mąż Idy Nowakowskiej musiał służbowo wrócić do USA. Kto teraz pomaga prowadzącej "Pytanie na śniadanie" w opiece nad dzieckiem? Kto pomaga Idzie Nowakowskiej w opiece nad synkiem? Ida Nowakowska i Jack Herndon 7 maja powitali na świecie synka . Gwiazda TVP zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego i zdecydowała się na szybki powrót do pracy, co spotkało się z falą krytyki . Niedawno tancerka w rozmowie z pudelek.pl zdradziła, że gdyby pracowała na pełnym etacie nie zdecydowałaby się na tak szybki powrót, ale podjęła taką decyzję ze względu na wsparcie bliskich i ułatwienia produkcji, dzięki którym niemal cały czas syn może towarzyszyć jej w pracy. Gdybym musiała pracować od 8 do 16 to nie mogłabym sobie na to pozwolić. Chcę to podkreślić, bo nie jestem jakąś superbohaterką. Finał "Dance dance dance" trwał zaledwie 20 minut na żywo. To było moje pierwsze wyjście po tygodniu. Także to zupełnie inaczej wygląda zza kulis. Z kolei praca przy "Pytaniu na śniadanie" to są tylko poranki. Mam zresztą to wielkie szczęście, że mam ogromne wsparcie od mojego męża i mamy - powiedziała Ida Nowakowska w rozmowie z serwisem pudelek.pl Jak informuje se.pl mąż Idy Nowakowskiej...