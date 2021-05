"Dance Dance Dance": Ida Nowakowska tydzień po porodzie podczas finału show!

Finał "Dance, dance, dance" zbliża się wielkimi krokami. W Niedzielę Wielkanocną Telewizyjna Dwójka wyemituje ostatni odcinek tanecznego show. Jak już wiemy, o zwycięstwo będą walczyć dwa duety - Patricia i Victoria Kazadi oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Kto wygra pierwszą edycję "Dance, dance, dance"? Tego dowiemy się już w niedzielę. Okazuje się jednak, że w ostatnim odcinku programu wielkie emocje dostarczą nam nie tylko występy finalistów... Co wydarzy się w finale "Dance, dance, dance"? Program "Dance, dance, dance" bardzo szybko stał się hitem wiosennej ramówki Telewizyjnej Dwójki. Niestety, w trakcie emisji show doszło do poważnego konfliktu między Pauliną Krupińską a Ewą Chodakowską. Przypominamy, że w jednym z odcinków jurorka zarzuciła Paulinie, że nie przykłada się do treningów, a przy okazji skomentowała jej urodę. Wypowiedź Ewy Chodakowskiej nie spodobała się Paulinie Krupińskiej. Nic nie muszę robić... po prostu jestem. Jeszcze łatwo wg. Ewy przyszło mi urodzenie dzieci (to zostało wycięte) - napisała wówczas Paulina. Komentarz Pauliny oburzył Ewę Chodakowską, która zapewniała, że nie wypowiedziała takich słów w programie. Jurorka zapowiedziała, że sprawą zajmie się teraz jej prawnik. Później atmosferę podgrzała wypowiedź Pauliny Krupińskiej, która w trzecim odcinku razem z Klaudią Halejcio odpadła z "Dance, dance, dance". Dzisiaj pokazaliście, że to nie jest program o tańcu. Nie zgodziłabym się z punktacją, jeśli chodzi o solo Klaudii, bo po prostu była najlepsza - oceniła werdykt jury. Teraz okazuje się, że być może Paulina Krupińska i Ewa Chodakowska pogodzą się w finale "Dance, dance, dance"! Skąd takie podejrzenia? Ida...