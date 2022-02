Ida Nowakowska na spacerze z mamą i synkiem. Nowe zdjęcia paparazzi 

Ida Nowakowska została mamą na początku maja. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" ani na chwilę nie zwolniła i pracowała przez całą ciążę, a na planie "Dance Dance Dance" pojawiła się zaledwie tydzień po porodzie. Gwiazda pracuje wciąż nieprzerwanie, przemierza Polskę i - jak się teraz okazuje - także Europę razem z synkiem i swoim mężem. Ida Nowakowska opublikowała nagranie, na którym tuż przed występem w wieczorowej sukni, wozi swojego synka w wózku! Czym tym razem zajmowała się gwiazda? Ida Nowakowska w wieczorowej sukni zajmuje się synem! Ida Nowakowska, mimo że niedawno została mamą, jest bardzo aktywna zawodowo. Gwiazda TVP angażuje się w wiele projektów, a pracę godzi z opieką nad synkiem. Na całe szczęście Ida może liczyć na pomoc swojego męża Jacka, który jeździ z nią w trasy i podczas gdy Ida znajduje się na planie, on zajmuje się ich malutkim synkiem. Co więcej, prowadząca "You can dance" nie boi się podejmować kolejnych wyzwań, a macierzyństwo nie zmieniło jej planów w żadnym stopniu! Tym razem Ida Nowakowska nie pochwaliła się zdjęciem zza kulis "You can dance" czy "Pytania na śniadanie" , a zupełnie nowego, międzynardowego show! "Virtuosos 4+. Gramy w tym samym języku" to wyjątkowy program, przygotowany we współpracy z Telewizją Polską i emitowany w pięciu krajach: Polsce, na Węgrzech, w Serbii, Czechach i Słowacji. Uczestnikami show są młodzi ludzie wykonujący muzykę klasyczną. W jury zasiadają wybitni muzycy tegoż gatunku, a prowadzącymi są Thomas Gottschalk i właśnie Ida Nowakowska. Format był już emitowany w minionym roku i cieszył się sporym zainteresowaniem widzów. Tegoroczna edycja także jest już w przygotowaniu, więc Idy nie mogło zabraknąć na nagraniach. Fakt, że na świecie pojawił się...