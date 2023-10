Prezentacja jesiennej ramówki TVP przyciągnęła największe gwiazdy stacji. Na imprezie nie zabrakło m.in. Marty Manowskiej, Idy Nowakowskiej, Katarzyny Cichopek czy Roksany Węgiel, która została współprowadzącą nowego dziecięcego show "You Can Dance. Nowa Generacja". Zobaczcie zdjęcia gwiazd z ramówki TVP!

Gwiazdy na prezentacji ramówki TVP

Dziś wieczorem, w środę 25 sierpnia, władze TVP pochwaliły się, co pojawi się na antenie stacji już za kilka tygodni. Marta Manowska promowała najnowszy, ósmy już sezon "Rolnik szuka żony", Katarzyna Cichopek zachęcała do oglądania "Pytania na śniadania" i "M jak miłość", a Ida Nowakowska i Roksana Węgiel promowały "You Can Dance. Nowa Generacja".

Spójrzcie tylko na zdjęcia z prezentacji jesiennej ramówki TVP! Która gwiazda zachwyciła swoją stylizacją?

