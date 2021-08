Marta Manowska zdradziła swoim fanom, że właśnie dziś (4 czerwca) rozpoczęła nagrania do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony"! Prowadząca wielki hit Telewizyjnej Jedynki pokazała pierwsze zdjęcia z planu. Gwiazda TVP wie już, kto pojawi się w siódmej odsłonie programu o poszukujących miłości rolnikach. Zobaczcie zdjęcia z nagrań i wpis Marty Manowskiej! Ruszyły zdjęcia do "Rolnik szuka żony 7" Zaledwie kilka miesięcy temu, dokładnie w niedzielę wielkanocną, poznaliśmy wizytówki dziewięciu kandydatów (w tym dwóch kandydatek) , którzy chcieli wziąć udział siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Teraz Marta Manowska spotka się piątką uczestników, którzy otrzymali najwięcej listów od zaintersowanych nimi mężczyzn lub kobiet. W związku z pandemią koronawirusa fani programu z pewnością zastanawiali się, kiedy ruszą nagrania do kolejnej odsłony show- dziś wszystko stało jasne! Marta Manowska wróciła na plan! Ciężko w to uwierzyć! Ale zaczęliśmy! Dziś „pierwszy” dzień na planie 7! (Tak 7 edycji programu @rolnikszukazonytvp @badzmyrazem.tvp ) To zawsze radość, nowe szanse, otwierające się drzwi... Ale teraz jakaś szczególna. Tak cieszymy się, że się udało i wszyscy wspólnie od września będziemy śledzić losy bohaterów. A ta piątka, zdradzę Wam, może i zasługuje na wszystko- gwiazda TVP napisała na Instagramie. Jak na wpis Marty Manowskiej zareagowali internauci? Są zachwyceni! - Nareszcie!! Nie mogę się doczekać 😍😍 - Czekamy z niecierpliwością 😍 - Cudowna wiadomość 😍😍😍 - Wow wspaniałe, już się niemoge doczekać 🙂😃😃- komentują fani. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu najnowszej edycji "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: Małgosia...