Roksana Węgiel w zaskakującej stylizacji na ramówce TVP! Młoda gwiazda zaszalała

Piosenkarka promowała taneczne show "You Can Dance. Nowa Generacja". Roksana Węgiel pokazała się w odważnym komplecie z wielkimi rękawami. Fajny look?

Roksana Węgiel zaskoczyła swoją stylizacją na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Dziś wieczorem stacja zaprezentowała swoje najnowsze i sprawdzone hity, które już wkrótce trafią na antenę TVP. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć m.in. pierwszą edycję nowego programu "You Can Dance. Nowa Generacja", który będzie współprowadzić właśnie Roksana Węgiel. Spójrzcie na odważny look młodej gwiazdy z ramówki!

Roksana Węgiel na ramówce TVP

Już we wrześniu ruszy najnowszy program w TVP "You Can Dance. Nowa Generacja". Muzyczne talent show z udziałem dzieci poprowadzi Ida Nowakowska, a w jury zobaczymy brata Małgorzaty Rozenek, Michała Kostrzewskiego, Agustina Egurrolę i Klaudię Antos. Kilka tygodni temu okazało się, że w programie pojawi się również Roksana Węgiel, która została współprowadzącą "You Can Dance. Nowa Generacja".

Roksany Węgiel nie mogło więc zabraknąć na preznetacji jesiennej ramówki TVP. Młoda gwiazda na imprezie pokazała się w naprawdę zaskakującej stylizacji.

Roksana Węgiel błyszczała w cekinowych spodniach i krótkim topie z wielkimi rękawami z falbanami. Look piosenkarki uzupełniły cieżkie buty i duże kolczyki. Kreacja w stylu disco podkreśliła świetną figurę współprowadzącej "You Can Dance. Nowa Generacja"!

