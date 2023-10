Dominika i Bartek byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w drugiej edycji "Hotel Paradise". Po tym, jak mężczyzna wrócił do programu "Domi" nie kryła łez. Wydawało się, że parę połączyło prawdziwe uczucie. A jak jest w rzeczywistości? Ata i Artur zdradzili Party.pl czy Dominika i Bartek z "Hotel Paradise" nadal są razem! Szokujące słowa...

To Bartek został najbardziej poszkodowany. (...) Bartek był naprawdę zakochany w Dominice. Jak wrócił do programu to naprawdę tworzyli tą relację. (...) Myślałem, że wrócą do polski, wszystko będzie dobrze, a tu... - powiedział Artur.