Udział w "Hotelu Paradise" to nie tylko możliwość znalezienia miłości, jak w przypadku Chrisa i Marietty, ale również szansa na zdobycie ogromnych pieniędzy. Wszystko zależało od strategii, którą obrali uczestnicy. Okazuje się jednak, że w programie - oprócz związków i wygranej pieniężnej - można również spełnić też swoje marzenia!

I tak spełniło się jedno z największych pragnień Marty. Co to było?

Marta spełniła swoje marzenie dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise"

Okazuje się, że dla niektórych uczestników podróż na Bali to spełnienie marzeń! Marta pod swoim najnowszym postem wyznała, że indonezyjska wyspa była na wykazie jej wymarzonych destynacji. Decyzja o zgłoszeniu do programu tylko przybliżyła ją do odwiedzin miejsca z marzeń.

Jakie jest Wasze wymarzone miejsce, w które chcielibyście pojechać? Bali odhaczone więc teraz czas na Malediwy oraz USA! ❤🥰

Jak widać to nie koniec jej planów podróżniczych! Trzymamy kciuki za spełnianie kolejnych marzeń!

Marta uwielbia podróżować. Teraz marzy o Stanach Zjednoczonych lub Malediwach. Kto wie, może i te destynacje uda się odwiedzić w niedługim czasie.