"Hotel Paradise": Uczestnicy ocenili się wzajemnie! Wiemy, która z dziewczyn jest posiadaczką najlepszych nóg, a także kto był najlepiej ubranym mężczyzną na Bali!

Za nami kolejny odcinek "Hotelu Paradise - powrót z raju"! Tym razem uczestnicy oceniali siebie nawzajem. Dowiedzieliśmy się, która z dziewczyn jest posiadaczką najładniejszych nóg, biustu czy oczu. Wiemy już także, kto zdaniem uczestniczek był najlepiej ubranym mężczyzną "Hotelu Paradise"! Na koniec mogliśmy też zobaczyć niezwykle zabawny challenge w wykonaniu chłopaków. Sprawdźcie co się wydarzyło

Zobacz także: Ania z "Hotelu Paradise" szczerze o swojej relacji z Mattem! Czy na planie między nimi zaiskrzyło?

W dzisiejszym odcinku uczestnicy mieli okazję ocenić się wzajemnie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że zdaniem chłopaków Sandra jest posiadaczką najładniejszych nóg, Martyna ma najpiękniejsze oczy, a z kolei posiadaczkami najlepszych biustów są Viola i Martyna! Dziewczyny przyznały zaś, że Chris był najlepiej ubranym mężczyzną "Hotelu Paradise", a Maciek ma najlepiej zadbane brwi!

Podczas puszki Pandory dowiedzieliśmy się, że Marietta została okrzyknięta przez internautów... królową wspólnego chodzenia do toalety z innymi dziewczynami. Z kolei do Ani padło pytanie o jej... fetysze:

Dlaczego to pytanie jest skierowane do mnie!? Czy ja jestem jakaś... nie wiem. Jestem zwykła skromna dziewczyna, ja fetyszy nie posiadam - odpowiedziała Ania.

Ola zaś musiała wybrać, czy wolałaby się związać z brzydkim czy z grubym mężczyzną:

I to i to może być. Nie no żarcik! Wolałabym wybrać brzydkiego niż grubego - stwierdziła Ola