Który z uczestników "Hotelu Paradise" urzekł Klaudię El Dursi najbardziej? "Zawsze był szczery i serdeczny"

Za nami finał pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise"! Zwycięzcami okazali się Chris i Marietta - w show wygrali nie tylko miłość, ale również 100 tysięcy złotych. Jednak to nie oni najbardziej urzekli prowadzącą. Klaudia El Dursi w rozmowie z "Party" gwiazda zdradziła, kto skradł jej serce!

Najwięcej emocji wzbudzał zdecydowanie Adam. Jednak Klaudia bardzo broniła uczestnika:

Widzowie ocenili go na podstawie paru minut wyjętych z kontekstu. Tymczasem sytuacja go przerosła, nie odzywał się do nikogo, był zdenerwowany - powiedziała gwiazda.