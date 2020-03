"Hotel Paradise": Pierwszy namiętny pocałunek, ogromny spisek i intymna tajemnica Sandry... 

Za nami 14. odcinek "Hotelu Paradise". Było gorąco! Dziewczyny zatańczyły dla chłopaków seksowny taniec, którego uczyły się w poprzednim odcinku. Doszło do pierwszego namiętnego pocałunku! Dla kogo stracił głowę Chris? Do tej pory był największym cwaniakiem, czyżby wpadł po uszy? Z kolei Sandra działa na dwa fronty... Czy to jej pomoże wygrać? Sprawy pokomplikowały się bardziej, niż mogli się spodziewać.

Sandra knuje z Maćkiem. Czy Mat ich wykiwa?

Męska część "Hotelu Paradise" ogłosiły Violę królową wieczoru i jak się okazało to właśnie ona zdecyduje, który z nich otrzyma immunitet na "rajskim rozdaniu".

Sandra z Maćkiem postanowili zawrzeć pakt. Będą chcieli przekonać Mata, z którym kręci Sandra, żeby przekonał Violę, aby dała mu immunitet, ponieważ zależy mu na Sandrze. Dzięki temu będzie miał szansę rozbić jej związek z Maćkiem.

Maciek nie czuje się zagrożony ale wraz z Sandrą chcą sprawiać takie wrażenie, żeby inny uczestnicy mieli wrażenie, że ich relacja się popsuła.

Podczas "rajskiego rozdania" Mat, pomimo słów, że wybierze Sandrę, ma wybrać Violę, a wtedy Maciek ponownie sparuje się z Sandrą. Maciek był o to spokojny do momentu rozmowy z Violą, która zdradziła mu, że zna Mata, ponieważ kiedyś poznał jej przyjaciela i powiedział mu coś czego nie powinien. Czy niecny spisek Sandry i Maćka nie wypali?

Mat zastosował się do pomysłu Sandry i Maćka i próbował przekonać Violę zgodnie z umową.

Tajemnica Sandry

Sandra skrywa w programie wielką tajemnice. Jest bardzo wierząca i codziennie się modli ale wstydzi się przyznać przed uczestnikami.

Nie chciałam o tym w programie rozmawiać, mam ze sobą modlitwę. Nie chcę, żeby dowiedzieli się, że ja się modlę, bo będą mieć za jakaś wariatkę. Ja wiem jak moje zachowanie bije się z tym ze się modle. Nie chce się nikomu tłumaczyć jak mocno wierze, i jak mocno się modle. to dla mnie intymny temat. - zwierzyła się Maćkowi

Namiętny pocałunek Chrisa i Marietty

Chris jest zachwycony Mariettą. Pozostali uczestnicy śmieją się, że jest to już jego trzecia para w programie, jednak on jest przekonany, że to uczucie ma potencjał. Doszło pomiędzy nimi nawet do pierwszego namiętnego pocałunku w programie!

Nie możemy tego robić tutaj - powiedziała Marietta ale zdradziła, że nie żałuje tego.

Wyszedłem na głupiego faceta, który nie dotrzymuje słowa ale ja taki nie jestem - wyznał Marietcie, ale ona przyznała, że jeszcze mu nie ufa.

Relacja Martyny i Adama

Martyna i Adam nie mogą doczekać się "rajskiego rozdania" aby w końcu zostać parą. Ich uczucie kwitnie, oboje czują się jakby przeżywali licealną miłość. Najbardziej poszkodowany w tym wszystkim jest Łukasz, który odsunął się w cień.

Jestem na wylocie. Jestem singlem i nie wiem jak to zmienić. Nie chodzi tutaj o to, żeby stawiać emocje innych ludzi ponad grę.

W "rajskim rozdaniu" zostanie wyłonionych dwóch singli. Kto opuści program?

Sandra zdradziła swoją intymną tajemnicę. Nie chce przyznać przed uczestnikami, że jest bardzo wierząca i codziennie się modli.

Maciek i Sandra postanowili przekonać Mata, żeby przekonał Violę, aby dała mu immunitet, aby mógł wybrać Sandrę i zniszczyć jej relację z Maćkiem. Na prawdę miał wybrać Violę, zapewniając bezpieczeństwo w programie sobie, Sandrze i Maćkowi. Jednak Maciek po rozmowie z Violą nie jest do końca pewien tego, czy Mat będzie wobec nich w porządku.

Czy Łukasz pożegna się z programem? Uczestnik był załamany faktem, że Martyna, z którą do tej porze był w parze, znalazła wspólny język z Adamem. Widać, że ich miłość kwitnie.