"Hotel Paradise": Chris załamany zachowaniem Marietty i kłótnia Martyny i Łukasza. Viola ujawnia tajemnice Mata!

12. odcinek "Hotel Paradise" już za nami! W programie robi się coraz goręcej i wcale nie chodzi o romanse, ale o... konflikty! Okazuje się, że powoli pojawiają się nieporozumienia w niektórych związkach i wszystko wskazuje na to, że pojawią się pierwsze przetasowania w parach. Zobaczcie, co wydarzyło się w "Hotelu Paradise"! Do programu dołączył nowy uczestnik!

Chris załamany zachowaniem Marietty, Adam interweniuje!

Chris w ostatnim odcinku wyznał Adamowi, że Marietta zupełnie nie angażuje się w ich relacje. Okazuje się, że uczestnik, który jeszcze niedawno deklarował, że opuszcza wyspę, teraz wcielił się w rolę mediatora i postanowił porozmawiać z Mariettą. Czy udało mu się namówić kobietę do zmiany postępowania:

Jak Ci się z Chrisem układa, bo Chris mi się wczoraj trochę spowiadał. (...) Brakuje mu tego, żebyś Ty sama do niego podeszła, usiadła i porozmawiała. Sama coś zainicjowała. Czuje się taki trochę odseparowany. Ty nie wychodzisz z żadną inicjatywą.

Marietta zadeklarowała, że przemyśli swoje zachowanie. Podczas wieczornej imprezy okazało się, że między nią a Chrisem iskrzy! Na koniec uczestnik wyznał, że nie całował się z Lexi, co zaszokowało pozostałych.

Mat podrywa Mariettę?

Nowy uczestnik wybrał się na randkę z Mariettą. Jednak przed kamerami zdradził, że uczestniczka nie jest w jego typie, bo woli filigranowe dziewczyny. A jak na początku przedstawił się Mat?

Jestem Mat, przyjechałem z Londynu. Kobiety mówią, że jestem draniem. Na co dzień jestem ochroniarzem. Zdarzyło mi się zrobić parę głupot w życiu. Jestem pozytywnym, uśmiechniętym facetem.

Marietta szybko zdecydowała, że Mat zupełnie nie jest dla niej i zawyrokowała, że żadna poważna kobieta się nim nie zainteresuje! Z kolei Martyna oceniła Mata jako pozera. A jak zareagował Chris, kiedy zobaczył Mata w programie? Okazuje się, że obaj są najlepszymi przyjaciółmi i Chris był bardzo szczęśliwy z powodu tego spotkania. Ku zaskoczeniu innych Mat przypadł do gustu Sandrze, która powiedziała:

Jest w moim typie. Może dużo zamieszać w programie!

Jednak Mat jest zauroczony Violą, która zna jego sekret. Kobieta wyznała Mateuszowi przed kamerami, że blefuje, bo wcale nie jest singlem. Mężczyzna zaczął się bronić, że obecnie jest sam, ale Viola w to nie uwierzyła!

Kłótnia Martyny i Łukasza w "Hotel Paradise"

Między Łukaszem i Martyną doszło do kłótni, a jej temat był dosyć poważny, bo chodziło o relacje damsko-męskie. Martyna nie do końca rozumie punkt widzenia mężczyzny i dystans w relacji z kobietami. Łukasz sam przyznał, że do tej pory nie był w żadnym związku. Kiedy rozmowa zaczęła schodzić złe tory uczestniczka zdecydowała się ją zakończyć!

Tymczasem do Martyny postanowił zbliżyć się Adam i okazuje się, że stał się realnym zagrożeniem dla Łukasza. Uczestniczka doskonale czuje się w towarzystwie niedawnego partnera Oli i coraz więcej ich łączy. Uśmiechy, wspólne rozmowy to wszystko sprawia, że Martyna i Adam są coraz bliżej!

Po randce z Adamem, kiedy weszła jakaś chemia, muszę się zastanowić, co dalej. Myślę, że Łukasz może podejrzewać, że jest coś więcej między mną a Adamem. - powiedziała Martyna.

Para wieczorem z dala od innych zadeklarowała, że oboje coś czują do siebie. Jednak Adam obawia się o reakcję Łukasza:

Czuję dyskomfort ze względu na Łukasza, ale on nie walczy o Martynę. (...) Między nami jest chemia. - powiedział otwarcie Adam

Na koniec Viola poprosiła Mariettę, aby powiedziała Adamowi, że jej na nim zależy. Uczestnik bym zaskoczony, ale nie musi się już obawiać, że odpadnie z programu!

Mat jest nowym uczestnikiem w "Hotel Paradise"!

To Adam w imieniu Chrisa rozmawiał o zachowaniu Marietty.

