Relacja Marietty i Oli była mocno napięta podczas udziału dziewczyn w programie "Hotel Paradise". Obie mają silne charaktery, więc nie trudno było o kłótnię. W finale Marietta nie mogła też liczyć na to, że Ola wybierze ją i Chrisa. Jednak czy teraz, po udziale w show, jest szansa, że dziewczyny znajdą nić porozumienia?

Marietta myślała, że mimo wszystko może uda im się jakoś znaleźć kontakt, jednak pewne zachowanie Oli już po zakończeniu "Hotelu Paradise", było zdaniem zwyciężczyni programu gwoździem do trumny w ich relacji. Wygląda więc na to, że dziewczyny raczej nigdy się nie zaprzyjaźnią! Co takiego zrobiła Ola? Dlaczego dziewczyna także po zakończeniu show nie widziała szansy na porozumienie z Mariettą?

Tego dowiecie się z naszego wideo!