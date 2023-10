Za nami wielki finał "Hotelu Paradise", w którym ostatecznie zwyciężyli Marietta i Chris. Po finale reporterce Party.pl udało się porozmawiać o kulisach finału i o układzie Ani i Matta, który... totalnie zszokował Mariettę i Chrisa!

Dla mnie to był szok, masakra! Byłam pewna, że ich uczucie jest prawdziwe (...) Ja nawet kiedyś powiedziałam Ani: 'Aniu, zasługujecie na finał!" - powiedziała nam Marietta.

Ale to nie koniec! Posłuchajcie, co jeszcze nam zdradzili Marietta i Chris. Co najbardziej ich uderzyło?

Ania i Matt w programie "Hotel Paradise".