"Hotel Paradise": Maciek żałuje, że wybrał Martę? Nie spodziewał się takiego ciosu!

Ten odcinek "Hotelu Paradise" nie był łatwy szczególnie dla Maćka. Chłopak od samego rana zastanawiał się, dlaczego jego partnerka poprzedniej nocy rozpłakała się podczas rozmowy z Adamem. Sytuacji nie ułatwiał przyjaciel Maćka, który nie chciał zdradzić, co się wydarzyło między nimi.

Później przyszła pora na randki. Nowy uczestnik, Łukasz, najpierw spotkał się z Anią, a później z Martą, która od początku wpadła mu w oko. Dla Maćka ten wieczór miał bardzo smutny finał...

"Hotel Paradise": Marta i Łukasz są parą

Maciek od początku stracił głowę dla Marty. Dla niej wyeliminował z programu Sandrę, z którą był w parze od samego początku. Jednak gdy w "Hotelu Paradise" pojawił się Łukasz, sytuacja się skomplikowała. Nowy przystojniak nie ukrywał bowiem, że to Marta wpadła mu w oko. On również nie był jej obojętny. Zauważył to Adam, który zapowiedział Marcie, że jeśli zostawi Maćka, pożałuje tego...

We wtorkowym odcinku dziewczyna mimo wszystko poszła na randkę z nowym uczestnikiem, podczas której oboje świetnie się bawili. W hotelu na swoją partnerkę czekał pełen obaw Maciek. Chłopak dobrze wiedział, że jego pozycja jest zagrożona. Jednak spytany przez Adama o to, czy żałuje, że dla Marty pozbył się z programu Sandry, stanowczo zaprzeczył.

Pod koniec dnia w hotelu zjawiła się Klaudia El Dursi. Prowadząca poprosiła Łukasza, aby wybrał dziewczynę, z którą lepiej bawił się na randce. Choć spotkanie z Anią upłynęło mu w równie przyjemnej atmosferze, chłopak ostatecznie postawił na Martę. Tym samym rozbił jej związek z Maćkiem, który musiał wyprowadzić się z pokoju i zamieszkać sam. Choć chłopak robił dobrą minę do złej gry widać było, że ta sytuacja bardzo go zabolała.

Myślicie, że podczas kolejnego rajskiego rozdania Marta zostawi Maćka dla Łukasza?

Maciek ma za sobą bardzo trudny dzień...