"Hotel Paradise 2": Ata wybrała naprawdę mocnego zawodnika! "Teraz będą się nas bać". Ten duet może zagrozić innym? 

Ata Postek jako nowa uczestniczka "Hotelu Paradise" miała możliwość rozbicia jednego ze związków, aby sparować się z wybranym uczestnikiem na chwilę przed "rajskim rozdaniem".

Możliwości miała wiele. Uczestnicy zastanawiali się czy wybierze Roberta, z którym znała się jeszcze poza programem, Ivana, który bardzo jej się podoba czy... Artura, który definitywnie zakończył związek z Dominiką. Dziś nadszedł czas decyzji. Jej wybór był zaskakujący! Która z pań trafiła do singlówki?

Ata Postek postanowiła rozbić związek Dominiki i Artura, tym samym to właśnie Dominika musiała przeprowadzić się do singlówki. Czy Arturowi udało się osiągnąć swój cel?

Czy Ata pomoże mu dojść do finału? Uczestnik zapewnia, że w programie nie zakocha się. Jego wcześniejsze doświadczenia miłosne sprawiły, że nie pozwoli sobie już zbyt prędko się zaangażować, jednak czuje, że z aktualną parą może wiele zdziałać w programie:

Artur ma nadzieję, że Ata podtrzyma swoją decyzję i podejdzie do niego również na "rajskim rozdaniu".

Razem z Atą zastanawiali się również jaką decyzję podejmie w tym wypadku Dominika:

- Myślisz, że jak Domi podejdzie do Roberta?

- To już Roberta decyzja, ja nie będą w to się mieszał, ale uważam, że Robert powinien dać szansę Karolinie, ponieważ ona też jest nowa.