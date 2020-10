"Hotel Paradise 2": Ania poniża Ivana: "Masz najgorsze ciało w programie!" Właśnie przekreśliła swój związek? 

Ata zagrozi miłości Ani i Ivana w "Hotelu Paradise 2"? Początkowo to miał być tylko spisek jednak seria niefortunnych zdarzeń podczas dzisiejszego odcinka sprawiła, że Ania wcale nie jest już taka pewna czy genialny plan rozkochania w sobie Aty przez Ivana nie przybierze niespodziewanego zwrotu akcji.

Skąd wiesz, że nie zacznie sobie spędzać z nią więcej czasu a ja jeszcze mu tak do*****oliłam, że pomyśli sobie, ze jestem je*nięta - zwierzyła się Dominice.

Co takiego wydarzyło się, że Anię przeraził własny spisek?

Spięcie w związku Ani i Ivana w "Hotelu Paradise"

Kolejne "rajskie rozdanie" zbliża się wielkimi krokami. Na dzień przed Ata zdecyduje, którą parę będzie chciała rozbić. Wiadomo, że będzie wybierała pomiędzy Arturem a Ivanem, ponieważ o tym zadecydowała konkurencja siłowa, w której nowa zmierzyła się z pozostałymi uczestniczkami.

Ata wie, że ma wolną drogę u Artura, który oficjalnie ogłosił, że jego związek z Dominiką to już przeszłość. Jednak najbardziej podoba jej się Ivan, czy zaryzykuje rozbiciem najmocniejszego związku w programie?

Okazuje się, że Ania i Ivan będą chcieli wykorzystać słabość Aty. Ich pomysł polega na tym, że Ivan umyślnie przekona nową uczestniczkę do tego, że ma u niego szansę, a następnie, gdy ona wybierze go na "rajskim rozdaniu", odeśle ją do domu. W ten sposób udałoby im się pokrzyżować plany Artura, który chciałby próbować wejść do finału właśnie z Atą.

Niestety tego samego dnia pomiędzy Anią a Ivanem doszło do poważnego spięcia. Uczestnik zażartował, że jego partnerce przybyło kilka kilogramów, na co ta odgryzła mu się mówiąc, że ma najgorsze ciało pośród wszystkich uczestników. Ten przytyk bardzo zabolał Ivana a Ania zrozumiała, że mocno przesadziła i nie jest pewna czy ukochany jej wybaczył:

Ja się tak boję, że skąd mogę wiedzieć czy sama nie pcham swojego faceta na pożarcie. Skąd wiesz, że nie zacznie sobie spędzać z nią więcej czasu a ja jeszcze mu tak dopie***liłam, że pomyśli sobie, że jestem je*nięta - zwierzyła się Dominice

Czy plan Ivana i Ani się powiedzie? Decyzję Aty poznamy w kolejnym odcinku, a zbliżające się "rajskie rozdanie" może wyeliminować dosłownie każdego.

Ania i Ivan chcą wyeliminować z programu Atę!

