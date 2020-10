"Hotel Paradise 2": Uczestnicy spiskują przeciwko relacji Soni i Adama! "Na rudego zawsze jest sposób!"

Sonia nieźle podniosła temperaturę, wyznając Arturowi, że jest w nim zauroczona. Ostatecznie to wyznanie okazało się jedynie żartem. Wygląda na to, że w "Hotelu Paradise 2" uczucie zaczyna się rodzić pomiędzy nią a Adamem i to właśnie jemu będzie chciała dać szansę podczas "rajskiego rozdania". Rozwój tej relacji nie podoba się jednak pozostałym uczestnikom show, którzy zaczęli spiskować na temat tego, jak przekonać Sonią do tego, aby wybrała Krystiana.

Po Ryżym przyjdzie nowa dziewczyna. Ryży jak narazie może tutaj zamieszać później. Ja nie mam do niego zaufania i tak intuicja mi podpowiada - spiskowali Artur z Kamilem

Czy Sonia da się zmanipulować? W dodatku wychodzi na to, że Artur ma w tym szczególny interes...

"Hotel Paradise 2": Uczestnicy spisują przeciwko Adamowi kosztem Soni

Sonia coraz poważniej myśli o stworzeniu relacji z Adamem. Pomiędzy nimi doszło do pierwszych romantycznych sytuacji i wygląda na to, że całkiem nieźle czują się w swoim towarzystwie. Uczestniczka nie widzi dalszej przyszłości z aktualnym partnerem, Krystianem, który podczas ostatniego "rajskiego rozdania" ocalił ją od opuszczenia programu. Co więcej, Adam zadeklarował jej, że chciałby stworzyć z nią parę.

Artur i Kamil nie chcą dopuścić do tego, aby Sonia zbudowała relację z nowym uczestnikiem. Chcą za wszelką cenę przekonać ją, iż pozostanie przy Krystianie będzie dla niej jedyną słuszną decyzją.

Wolę Ciebie niż rudego, bo rudy będzie tutaj inteligentnie starał się grać ale wolę, aby to on odpadł niż ty - powiedział Artur do Krystiana

Uczestnik nie jest jednak przekonany, ponieważ ma świadomość, że zupełnie nie jest w typie Soni:

To nie jest kwestia podobania się to jest gra, zrozum to w końcu. Trzeba robić swoje. Bądź troszkę bad boyem ale powiedz jej: "on na pewno nie wybierze ciebie, jeżeli przyjdzie ktoś nowy". Powiedz, że serce sercem ale ty pójdziesz za nią w je*any ogień - zasugerował Kamil

Okazuje się, że Artur ma w tym spisku szczególny interes. Widzi w Soni tzw. "wyjście ewakuacyjne", gdyby jego relacja z Dominiką się posypała. Obecność Adama mogłaby tylko to utrudnić:

Jeżeli Dominika poleciałaby w kulki to ja podszedłbym do Soni

Sonia jest załamana postawą pozostałych uczestników i tym, że nie chcą się liczyć z jej zdaniem. Dominika postanowiła wesprzeć koleżankę i wyznała jej, że wszystko co mówią pozostali to spisek:

Ja wiem co to jest za gra i ja tego nie popieram. tylko mnie proszę nie sprzedaj. Oni wszyscy wolą Krystiana niż Adama. Ja ich nie popieram.

Sonia jest w rozsypce. Boi się, że gdy pójdzie za głosem serca zostanie potępiona w grupie.

Kamil, Artur i Krystian nie mają zahamowań w ocenianiu Adama:

- Nie mam do tego ziomka szacunku, ale rozumiem grać ale ja myślę, że on jej wjedzie na psychę rodzinnie, co naprawdę jest takie bardzo bolesne. Ona się przed nim otworzy a on ją wychu*a jak ostatniego szczona na Mazowieckiej - powiedział Krystian

- Jak jej wleci to ja mu wlecę tak na ambicję. Na rudego zawsze jest sposób stary, pamiętaj. Jeżeli Sonia od**bie lipię i poleci na te bajerę to dla mnie jest to naiwne dziecko - dodał Artur

Wygląda na to, że nie tylko Adam jest na celowniku. Uczestnicy spisują również przeciwko Magdzie:

- Rudy czy kaczka? - zapytał Kamil

- Myślę, że Rudy, bo ta druga osoba nie zagraża w niczym. Narazie mamy spokój, bo po Ryżym przyjdzie nowa dziewczyna. Ryży jak narazie może tutaj zamieszać. Ja nie mam do niego zaufania i tak intuicja mi podpowiada.

Magda w szczerej rozmowie z Sonią zasugerowała koleżance, żeby przestała się liczyć z opinią grupy tylko robiła to, co czuje:

Dlaczego tak nisko siebie oceniasz i pozwalasz innym tak nisko siebie oceniać. W tym momencie oni robią z ciebie jakąś niepoczytalną, jakąś brzydką. Co ty nie potrafisz przy sobie faceta zatrzymać? Jesteś przecież kobietą. Bachora z ciebie robą, bo co bo jesteś młodsza? To jest mega umniejszanie tobie jako kobiecie. Myślisz, że do Julki też by tak gadali?

Rada Magdy podbudowała Sonię. Czy wie już jaką decyzję podejmie na "rajskim rozdaniu"? A może coś nieoczekiwanego wydarzy się podczas "puszki pandory"?!

Czy Sonia wybierze Adama podczas "rajskiego rozdania"? Pozostała męska część uczestników nie jest ku niemu pozytywnie nastawiona. Wyczuwają zagrożenie?

Mat. prasowe

Kamil i Artur zrobią wszystko, aby Sonia pozostała przy Krystianie. Po budującej rozmowie z Magdą będzie w stanie zawalczyć o swoje i przeciwstawić się grupie?