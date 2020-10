"Hotel Paradise 2": Sonia zrezygnuje z programu, aby ratować Dominikę?! Chce odstąpić jej Adama jednocześnie obiecując mu lojalność... 

Zachowanie Soni w dzisiejszym "Hotelu Paradise 2" zadziwiło wszystkich. Czy uczestniczka zrezygnuje z udziału w show, aby uratować Dominikę?

Ja z Karoliną podejdę do Roberta i pojadę do domu a ty podejdź do Adama. Może jeszcze poznasz kogoś, trzeba dać ci szansę, wy mi też ją daliście - zadeklarowała

Jednak czy jej deklaracja jest szczera? Można wziąć to pod wątpliwość szczególnie po tym, co chwilę później powiedziała Robertowi oraz Adamowi.

"Hotel Paradise 2": Sonia odejdzie z programu, aby ratować Dominikę?

Sonia zaczyna rozumieć, że szczerość nie zaprowadzi jej do finału w show. Dominika po decyzji Aty trafiła do singlówki i wie, że będzie musiała przed "rajskim rozdaniem" zawalczyć o swoją obecność w programie. Sonia niespodziewanie wychodzi dla niej z propozycją. Zasugerowała, że poświęci swoją obecność w programie, po to, aby Dominika mogła dalej walczyć o finał:

Jednak czy Sonia faktycznie podchodząc do Roberta spisuje się na opuszczenie programu? Uczestniczka postanowiła z nim poważnie porozmawiać i wyznała, że wciąż coś do niego czuje:

Robert ja nie potrafię cię oszukiwać. To będzie smutne, bardzo smutne. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, bo jest mi tak wstyd. W momencie, w którym odszedłeś Domi zapytała: "jak się czujesz?", odpowiedziałam "jest mi przykro, bo Robert dużo wnosił ale z jednej strony się ciesze, bo jak był Robert to nie umiałam się otworzyć na kogoś innego, bo ten Robert zawsze w tej głowie był". Byłeś z Madzią a ja musiałam się z tym pogodzić ale w głowie było coś innego. Próbuje się przełamać do tego Adama i nagle ty wchodzisz i ja mam mindfuck. Ja nie wiem co ja mam zrobić. Jest mi przykro. Robert ku*wa patrzę na ciebie i na Adama i wolę ciebie.

Niestety Robert nie dał Soni poczucia, że w momencie, jak go wybierze to będzie bezpieczna. Jednocześnie zasugerował Soni, że Dominika wciąż jest w typie Adama:

Adamowi się podoba Dominika, ja nie jestem głupi, ja jestem bardzo inteligentną osobą. Nie bez powodu ci powiedziałem, żebyś była przygotowana na zmiany na 180 stopni.

Warto również pamiętać, że Robert chciałby się skupić nie tyle na finale, jak na zemście na Kamilu. To właśnie wyeliminowanie rywala jest dla niego najważniejsze.

Nie jestem tu dla finału, tylko dla swojego celu. Mi przeszkadza ta osoba, zrobiła co zrobiła i mnie to wku*wia i chce tą osobę wykluczyć - powiedział Dominice

Czy w tym wypadku Sonia postanowi pozostać przy Adamie nie ratując Dominiki? Ta druga z kolei również nie ma pewności czy wybierając Roberta będzie bezpieczna.

Sonia deklarując Dominice, że podejdzie do Roberta dała jej wolną rękę u Adama. Sugerując, że wybierze Roberta po to, aby odpaść, jednocześnie wyznała mu uczucia. Z kolei w rozmowie z Adamem zadeklarowała lojalność:

- Będą z tobą szczera, nie skreślam cię i coś mnie do ciebie ciągnie ale sam zauważyłeś, że relacje nam się popsuły. Nie masz się czuć zagrożony.

- Dla mnie to jest dziwne, że chcesz ratować Dominikę, która postawiła Ci kwiatek.

Sonia mimo wszystko postanowiła zapewnić Adama, że podczas "rajskiego rozdania" wybierze właśnie jego. Przyznała Adamowi, że powiedziała Robertowi, że Adam jest dla niej ważny i że nie jest opcją rezerwową. W dodatku podkreśliła, że nikt nie dał jej tyle zainteresowania i uczucia co on. Jednocześnie przed kamerą przyznała, że jest już zmęczona troską Adama i przestał jej imponować.

W rozmowie z dziewczynami dodała, że Robert namieszał, ale "Adam nie zasługuje na to, aby go kopać". Może się wydawać, że nie da się już bardziej skomplikować fabuły. "Rajskie rozdanie" odbędzie już jutro. Wówczas przekonamy się kto opuści program.

Sonia wyznała uczucia Robertowi, jednocześnie deklarując lojalność Adamowi. Chwile wcześniej zaproponowała Dominice, że wybierze Roberta tylko po to, aby odpaść i umożliwić jej dalszą grę w "Hotelu Paradise".

Czy Sonia po powrocie Roberta zostawi Adama podczas "rajskiego rozdania"? W dzisiejszym odcinku obiecała mu lojalność ale w rozmowie z Robertem oraz wcześniej z dziewczynami sugerowała zupełnie coś innego.

Im bliżej finału tym więcej zamieszania panuje w "Hotelu Paradise". Powrót Roberta wiele skomplikował.