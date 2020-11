"Hotel Paradise 2": Sonia nie mogła już wytrzymać! Zdradziła, co się wydarzy tuż przed finałem!

Zwycięzców drugiej edycji programu „Hotel Paradise” poznamy już w czwartek. Tymczasem w walce o finał wciąż biorą udział cztery pary. Co jeszcze do tego czasu wydarzy się na rajskiej plaży? Sonia nie mogła już wytrzymać! Jak się okazuje, emocje sięgną zenitu.

Ata i Artur, Dominika i Bartek, Magda i Robert oraz Sonia i Łukasz. Kto wygra ostateczne starcie? Zdaniem niektórych widzów, to pewna siebie 20-letnia Sonia, która w „Hotelu Paradise” pojawiła się już w pierwszych odcinkach, zwycięstwo ma w kieszeni. Teraz zdradziła, czego możemy się spodziewać.

„Hotel Paradise 2”. Co wydarzy się tuż przed finałem?

W ostatnim odcinku nie zabrakło wielkich emocji. Kiedy uczestnicy programu znaleźli się na ostatniej prostej, ponownie obudził się w nich zew rywalizacji. Jak się okazuje, z ostatnią, poniedziałkową konkurencją najlepiej poradzili sobie Sonia i Łukasz, co oznacza, że to właśnie oni wskażą parę, która natychmiast opuści „Hotel Paradise”. Kogo wytypują?

Zapnijcie pasy i się trzymajcie moi mili, bo ostatni, finałowy tydzień w Hotelu będzie tak mocny jak ta fota! - zdradziła Sonia w swoich mediach społecznościowych.

Cóż, bez wątpienia Sonia jeszcze bardziej podgrzała atmosferę przed czwartkowym finałem. Co więcej, jak się okazuje, wyjątkową fotografię, którą 20-latka rozpaliła fanów do czerwoności wykonała Hania, która jakiś czas temu pożegnała się z programem. Jedno jest pewne, widzowie jeszcze chwilę będą musieli uzbroić się w cierpliwość, a najbliższe odcinki wywołają na ich policzkach prawdziwe wypieki. Natomiast o tym, czy to Ata i Artur, Dominika i Bartek, a może Magda i Robert pożegnają się z programem dowiemy się już dziś!