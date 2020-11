"Hotel Paradise 2": Sonia i Łukasz oraz Ata i Artur w wielkim finale! W sieci burza: "Nie ma relacji, jest zawiść i obrażanie!"

Oto finałowy skład drugiej edycji "Hotelu Paradise 2"! Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński oraz Beata Postek i Artur Sargsyan wciąż mają szansę na główną wygraną - czyli 100 tysięcy złotych! O tym, kto stanie na "ścieżce lojalności" i będzie miał okazję zgarnąć pieniądze, dowiemy się już jutro! Tymczasem w sieci zawrzało! Zobaczcie, jak widzowie programu oceniają finałowe pary! Kto według nich powinien wygrać?

Za nami emocjonująca "puszka pandory" oraz eliminacje, w skutek których Magda Jankowska i Robert Kapica musieli pożegnać się z "Hotelem Paradise 2". Uczestnicy nie kryli, że dziwi ich decyzja kolegów, którzy zdecydowali się dać szansę Łukaszowi i Soni:

Teraz nie ma już niedopowiedzeń. Oficjalnie Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński oraz Beata Ata Postek i Artur Sargsyan są finalistami drugiej edycji "Hotelu Paradise 2". W sieci zawrzało! To zdecydowanie jeden z najbardziej emocjonujących finałów tej jesieni.

Wielu widzów nie zgadza się z werdyktem w programie:

- Żadna z tych par nie zasługuje na wygraną tyle w temacie 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

- Dlaczego do finału dochodzą pary w których nie ma miłości? Nie o miłość chodzi w tym programie? 🤨

- Ta Sonia i Łukasz cały czas się prześlizgują JAKIM CUDEM?? Kłócą się, nie mogą się dogadać a są w finale? No to jest żart nieśmieszny

- Ale pary zostały... Łukasz I Sońka, nie mam nic do nich ale no nie, nie powinni dojść do finału 😁

- No to nie wiem czym się kierowali co niektórzy. Sonia niech już się do końca pokłóci z Łukaszem biedna zaraz głos straci.

- Łukasz i Sonia w finalne. ale siara 🤮

- Beznadziejna edycja zero uczuć czyste wyrachowanie

- Bardzo źle się ogląda już tą końcówke. Powinna być radość z tego finału, widoczna jakaś przyjaźń i wsparcie między uczestnikami. Do ostatniej chwili jest zawiść, wbijanie szpilek i obrażanie. Może i gra, może rywalizacja ale tutaj już nawet szacunku do mocnych relacji nie było i nie ma. Ci którzy odpadli do ostatniej kropli wywalają żale. Trochę jakby zmarnowany czas pobytu tam, bo żadna para na tyle nie była silna aby zyskać poparcie i sympatię reszty mieszkańców. Finał konieczny.. 🙄 Wszyscy się prześlizgali