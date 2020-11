"Hotel Paradise 2": Nikt nie spodziewał się powrotu tego uczestnika! Niektórzy już drżą!

Uczestników "Hotelu Paradise" czekała dziś niespodzianka! Do programu powrócił Bartek! Obecność uczestnika najbardziej ucieszyła Dominikę, której na jego widok popłynęły zły szczęścia! Czy jej obecny partner Adam powoli będzie musiał pakować walizki? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku

Bartek Graczyk wrócił do "Hotelu Paradise 2"

Bartek Graczyk otrzymał kolejną szansę i powrócił do "Hotelu Paradise"! Już na wstępie dowiedział się, że związek Dominiki i Artura się rozpadł. To dla niego pierwsza dobra informacja. Czy teraz postanowi zawalczyć o starą relację?

Artur tym razem przyznał, że życzy koledze powodzenia, jednak obawia się czy nie będzie chciał się na nim odegrać po tym, jak wyeliminował go z "Hotelu Paradise". Warto przypomnieć, że w początkowych odcinkach drugiego sezonu Bartek i Artur walczyli o względy Dominiki. Ostatecznie kobieta wybrała Artura. Bartek nie poddawał się, jednak Artur jasno stawiał granice.

Wreszcie, gdy wraz z Dominiką otrzymali możliwość wyeliminowania jednego z uczestników, zdecydował odesłać Bartka do domu. Jednak szczęście Dominiki i Artura nie trwało zbyt długo. Dopiero, gdy ich relacja się rozpadała, Dominika zrozumiała, jak źle ulokowała uczucia:

Myślę, że on bardziej myślał o tym, żeby siebie ratować, żebym ja nie poszła do Bartka... Teraz bardzo tego żałuję - mówiła o Arturze.

Po rozstaniu udało jej się zbudować relację z Adamem, jednak pomiędzy tymi dwojga nie ma nic więcej oprócz przyjaźni. Czy powrót Bartka zagrozi Adamowi?

Dominika na widok Bartka totalnie się popłakała:

Ja zdębiałam. Ten płacz był ze szczęścia i szoku.

Bartek od razu dostrzegł reakcję Dominiki, po nim również było widać, że cieszy się, że ją widzi:

Zobaczyłem Dominikę, że się bardzo cieszy. Chyba bardzo, bardzo za mną tęskniła i to widać po niej. No Adam możesz się pakować do domu - zażartował.

Dominika jednak martwiła się, że uczestnik nie wybaczy jej tego, że wraz z Arturem wyeliminowała go z programu... W dodatku to nie jedyny problem, ponieważ jest jeszcze Adam...

Pozostaje pytanie, co teraz, ponieważ jestem w fajnej wesołej relacji z Adamem, pojawia się Bartek... Mówiłam Adamowi, że jedyną opcją, która mogłaby jemu zagrozić to pojawienie się Bartka, ale nie wiem co Bartek do mnie... Czy jest tam jeszcze jakieś uczucie, czy jest zainteresowany...

W końcu Dominika wyznała Bartkowi, co jej leży na sercu:

Bo mi było tak głupio strasznie po tym, co zrobiłam. Wiesz, że to nie była do końca moja decyzja Oj tam, nie ma co roztrząsać - uspokoił ją Bartek.

Czy ta relacja właśnie dostała drugą szansę? I co stanie się z Adamem?