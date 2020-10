"Hotel Paradise 2": Internauci zachwyceni Atą Postek! "Wchodzi nowa i robi, co chce!" 

Chyba żaden uczestnik w drugiej edycji "Hotelu Paradise" nie miał tak entuzjastycznego przyjęcia w sieci jak Ata Postek. Internauci są zachwyceni jej poczuciem humoru i mają pewność, że jeszcze namiesza. Mocna osobowość nowej uczestniczki przypadła do gustu męskiej części ekipy, z kolei dziewczyny zrozumiały, że Beata może być dla każdej z nich zagrożeniem. Już dawno żadna nowa uczestniczka nie wywołała widzach aż tylu emocji. Zobaczcie, co piszą o niej w sieci.

Ata Postek dopiero co dołączyła do "Hotelu Paradise" a internauci mówią już tylko o niej. Udział w programie TVN 7 nie jest jednak jej telewizyjnym debiutem. Rok wcześniej wystąpiła w "Klinice bez tajemnic", gdzie w programie poddała się operacji plastycznej piersi.

Ata Postek w "Hotelu Paradise" wyróżnia się ogromnym dystansem i zabawnym uosobieniem. Niemalże od samego wejścia dogadała się z męską częścią uczestników. Dziewczyny jednak podeszły do nowej z dystansem. Zbyt szybko przełamany dystans z chłopakami sprawił, że mimo wszystko poczuły się zagrożone. W dzisiejszym odcinku Ata będzie mogła rozbić jedną z par, aby przestać być singielką. Kogo wybierze? Tego dowiemy się już niebawem. Tymczasem po wczorajszej emisji na profilu "Hotelu Paradise" pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych Atą internautów:

- Oni wszyscy już chyba myśleli, że nikt im nie podskoczy i ze jak ktoś nowy wejdzie do programu to nie będzie miał nic do gadania😅 a tu proszę, wjeżdża Beata i robi co chce. Brakowało tam kogoś takiego jak Ona, aby narobić ambarasu! 🤯🔥

- Jezu jaka fajna dziewczyna! Serio, nie wierzę że wam się udało kogoś takiego znaleźć 😁

- 😂😂😂 Ata zrobi tam rozpierduche 🔥

- Ata , chylę czoła, uwielbiam twoje poczucie humoru, pierwszy raz osoba. która wywołuje uśmiech na twarzy i już cię bardzo lubię 😁😁👍👏

- Wreszcie można się pośmiać oglądając HP. Takie osoby w programie to strzał w 10 😂

- Po zapowiedzi na koniec ostatniego odcinka (tak go zmontowano) spodziewałam się jakiej toksycznej laski, a podczas dzisiejszego odcinka miałam wielki uśmiech na twarzy 😊 Ata jest tak niesamowicie pozytywna, że swoim przybyciem całkowicie odmieniła atmosferę programu. I to poczucie humoru! Petarda! Mega sympatyczna osoba! :))