"Hotel Paradise 2": Ulubienica widzów musiała opuścić program! W odcinku wrzało: "Jesteście zakłamani i fałszywi!"

To był ostatni dzień na rajskiej wyspie dla Magdy Jankowskiej. To ona decyzją pozostałych uczestników musiała opuścić "Hotel Paradise". Dzisiejsza "puszka pandory" była bardzo emocjonalna i padło sporo gorzkich słów. Jednak uczestnicy do ostatniej chwili nie spodziewali się tego, że będą musieli zdecydować, która z uczestniczek wróci do Polski. W końcu rozkład sił i tak był nierówny. Teraz w efekcie decyzji uczestników w hotelu pozostało dwóch singli, są nimi Adam oraz Robert. Wyjście Magdy z programu było bardzo emocjonalne i odbyło się w napiętej atmosferze.

Myślę, że chłopcy są sterowani Kamilem - podsumowała

Faktycznie tak jest?

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Uczestnicy spiskują przeciwko relacji Soni i Adama! "Na rudego zawsze jest sposób!"

Magda Jankowska odpada z "Hotelu Paradise 2"

Zasady w "Hotelu Paradise" są bezlitosne. Zgodnie z instrukcją, uczestnicy musieli wyeliminować dziś z gry jedną uczestniczkę. Dzisiejsza "puszka pandory" była więc bardzo emocjonalna, a uczestnicy nie szczędzili sobie gorzkich słów. Największe spięcie wywiązało się na linii Kamil - Magda. Uczestnicy wzajemnie zarzucili sobie fałsz i kłamstwo.

Magda musiała odpowiedzieć na pytanie, czy dziewczyny wiedzą, że jest względem nich fałszywa. Uczestniczka odpowiedziała, że nie sądzi, aby koleżanki mogły mieć o niej takie zdanie. Sonia nie rozumiała, komu może zależeć na tym, aby zepsuć Magdzie opinię, jednak ta była pewna, że autorem tego pytania był Kamil. W końcu uczestnik nie kryje do niej niechęci:

Interpretuje to po zachowaniu. Spuszczasz wzrok, zastanawiasz się, kręcisz - tłumaczył, dlaczego uważa, że jest fałszywa

Magda nie odpuszczała:

Masz 26 lat, możesz podejść do mnie i porozmawiać i nie chodzisz po uczestnikach, bo ja nikogo nie namawiam przeciwko tobie.

Odpowiedział wprost:

Atakujesz mnie tylko, żeby wybronić siebie. Zachowuję się jak mężczyzna a ty jesteś fałszywa.

Emocje narastały, jednak trzeba było dokonać wyboru. Ostatecznie decyzją uczestników to właśnie Magda pożegnała się z "Hotelem Paradise".

Cieszę się, że poznałam Roberta, Dominikę i Sonię. Reszty znajomości nie żałuję. Jesteście po prostu zakłamani i fałszywi - powiedziała na odchodne

Robert zastanawiał się czy nie zrezygnować z dalszego udziału w "Hotelu Paradise" ponieważ uważa, że poznanie Magdy było wystarczająca przygodą i nie potrzebuje więcej wrażeń. Jego decyzja spotkała się z niezadowoleniem pozostałych mieszkańców, jednak Robert jest osobą, która nie ulega wpływom. Jaka będzie jego ostateczna decyzja? Zasugerował, że podczas najbliższego "rajskiego rozdania" podejdzie do najmocniejszej pary, po to aby móc wrócić do domu. Czy do najbliższego parowania nie zmieni zdania? Tego dowiemy się już w najbliższych dniach.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Widzowie są wściekli na zachowanie Artura i Kamila! Zarzucają im powierzchowność i brak szacunku do kobiet

Magda Jankowska musiała opuścić "Hotel Paradise". To ona została wytypowana przez uczestników podczas dzisiejszej "puszki pandory".

Magda twierdzi, że pozostali uczestnicy ulegają wpływom Kamila i nie mają swojego zdania. Uważa również, że gdyby nie on, pomiędzy uczestnikami nie byłoby takich nieporozumień, ponieważ narzuca większości swoje zdanie.