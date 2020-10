Hotel Paradise 2: Kamil chce wystawić Madzię Adamowi? "Nie wiadomo czy mu się ta kaczuszka spodoba"

Im bliżej finału "Hotelu Paradise 2", tym uczestnicy muszą coraz bardziej kombinować. Największym miłośnikiem spisków okazuje się być Kamil. W rozmowie z Ivanem przyznał, że należy nowego uczestnika skonfrontować z Madzią. Słowa, jakimi opisuje koleżankę z programu mogłyby się jej nie spodobać!

"Hotel Paradise 2": Kamil niezbyt pochlebnie wyraża się o Madzi

Losy uczestników "Hotelu Paradise" zmieniają się jak w kalejdoskopie. Nikt nie jest w stanie nic przewidzieć. Z tygodnia na tydzień relacje uczestników zacieśniają się coraz bardziej i coraz trudniej będzie kogoś wyeliminować. Na tym etapie już każdy może czuć oddech przegranej na swoich plecach. Kamil i Ivan nie próżnują i zastanawiają się co mogą zrobić, żeby sami mogli czuć się bezpiecznie. Stwierdzili, że dobrym posunięciem będzie przekonanie nowego uczestnika, że ma szansę na relację z Magdą, która aktualnie jest z Robertem. Twierdzą, że jeżeli Adam podejdzie do niej na rajskim rozdaniu to niekoniecznie jest pewne, że wybierze wówczas aktualnego partnera:

Na logikę to jest jego szansa. Tylko nie wiadomo czy mu się kaczuszka spodoba. Teraz Madzia leży przy basenie bez makijażu on się na nią patrzy więc na pewno powie, że mu się nie podoba. Ale wieczorem, jak się od*ebie? - podsumował Magdę Kamil

Te słowa mogą się nie spodobać uczestniczce... Czy Kamil przesadził pozwalając sobie na takie określenia względem Magdy? Według Kamila zeswatanie jej z Adamem jest szansą obronienie swojej bezpiecznej pozycji w programie:

Jak ona mu się spodoba to elegancko ale jak Sonia to dużo gorzej. Jak tego nie zrobimy to odpadnie świeżak (Krystian) i znowu będzie cieżko.

Czy ten plan ma sens? Nie wiadomo czy Magda w ogóle byłaby zainteresowana nowym, z kolei Sonia... z dużym prawdopodobieństwem mogłaby podejść do Artura... Dzieje się!

Kamil niepochlebnie ocenia wygląd Magdy. Przesadził?

Czy jego plan o połączeniu Magdy z Adamem ma rację bytu? Czy Magda zostawiłaby Roberta dla Adama?