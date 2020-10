W "Hotel Paradise 2" Dominika ostrzega Adama przed Sonią! "Będzie lgnęła do Ciebie, żeby uciec od Krystiana"

Nowy singiel nieco namieszał wśród uczestniczek. Wygląda na to, że Sonia będzie starała się o względy Adama Bilewicza, który właśnie dołączył do "Hotelu Paradise 2". Warto przypomnieć, że koledzy z programu nie zrobili jej przed nim najlepszej reklamy...

Uważaj na Sonię, na pewno będzie lgnęła do Ciebie, żeby uciec od Krystiana. - ostrzegła go Dominika

Adam od razu wpadł w oko Soni. Nie tylko ona przyznała, że przypomina nieco Roberta... Czy postanowi iść za głosem serca i zostawi Krystiana od razu po "rajskim rozdaniu"?!

Zobacz także: Hotel Paradise 2. Kto odpadł w "Rajskim rozdaniu"? Pożegnaliśmy aż dwie osoby

"Hotel Paradise 2": Sonia zostawi Krystiana dla Adama?

Wygląda na to, że trudna decyzja jaką podjął Krystian podczas "rajskiego rozdania" nie zrobiła zbyt dużego wrażenia na Soni. Mimo poświęcenia uczestnika, dziewczyna wciąż nie widzi powodzenia ich relacji. Do ekipy właśnie dołączył nowy singiel, a ona nie ukrywa swojego zainteresowania:

Od początku mówiłam, że jak pojawi się nowy uczestnik i gdzieś tam będzie w połowie taki jak ja bym chciała to pouśmiecham się trochę ale czy to wystarczy to kto to wie.

Uczestnicy powoli mają dość marudzenia Soni. W momencie, w którym Dominika i Julia dowiedziały się, że idą na randkę z nowym uczestnikiem, Sonia nie kryła swojego niezadowolenia i delikatnej zazdrości. Niestety, jej zachowanie ma wpływ na opinie pozostałych na jej temat. Adam wybierał dziewczyny, które zaprosi na randkę na podstawie opinii ich obecnych partnerów. Krystian niestety nie mógł czuć się pewnie:

Bardzo inteligentna, bardzo specyficzna. Ma wiele cech kobiety, które trzeba rozumieć. Relacja jest dla mnie układowa w tym momencie, ale czas pokaże - powiedział o Soni.

Wracając z randki, również Dominika i Julia postanowiły ostrzec nowego singla przed Sonią:

Uważaj na Sonię, na pewno będzie lgnęła do Ciebie, żeby uciec od Krystiana. Ona czeka na swojego księcia z bajki i kto wejdzie to ona jest niezadowolona. I dzisiaj dostaje szansę i no dobra, nie podoba jej się Krystian ale może warto się go trzymać, bo Krystian ją wybierze a potem sobie pomogą i trzeba czasami zagryźć zęby no i trudno. A ona chodzi narzeka, on jej się nie podoba, on jest obrzydliwy i wiesz... dzisiaj dostajemy list a ona "no i super i wy sobie idziecie, a ja znowu nie idę".

Adam Bilewicz przyznał, że na co dzień unika ludzi, którzy nie dzielą się dobrą energią. Jednak po bliższym poznaniu przyznał:

Atrakcyjna dziewczyna, z wyglądu miałabym u mnie szanse. Nie wiem jak z charakteru. Nie lubię takich marud.

Sonia przyznała, że Adam jest specyficzny i bardzo podoba jej się jego uśmiech. W dodatku zauważyła podobieństwo do Roberta:

To taki Robert dla mnie! - ekscytowała się

Najmłodsza uczestniczka przyznała, że chciałaby spróbować stworzyć relację z nowym, jednak ma wrażenie, że on jest najbardziej zainteresowany Dominiką. Przy wsparciu pozostałych uczestniczek postanowiła zapytać Dominikę, czy również jest zainteresowana nowym singlem:

To się nie da tak. To tak nie działa czy ty go chcesz czy nie. To, że z Arturem dziwna wixa jest to ja nie umiem tak, że nagle wali się Artura i sobie pójdę. Co to o mnie świadczy? Że nie miałam żadnych uczuć a ja taka nie jestem.

Sonia przyznała, że nie rozumie postawy koleżanek:

Ja nie rozumiem czegoś takiego, skoro one mają swoich chłopaków to niech się ich trzymają.

Myślicie, że Sonia stworzy relację z Adamem? Póki co, nowy uczestnik musi zdecydować, czy chce stworzyć tymczasową parę z Dominiką czy z Julią, ponieważ to je wybrał na pierwszą randkę. Z kolei Sonia dostała ogromną szansę od Krystiana, który uratował ją przed opuszczeniem "Hotelu Paradise" przyznając, że kierował się sercem. Czy postanowi po raz kolejny zadrwić z jego uczuć?

Sonia chciałaby stworzyć relację z nowym uczestnikiem. Adam od razu wpadł jej w oko. W dodatku z wyglądu przypomina jej Roberta.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Fani oburzeni decyzją Dominiki i Artura o wyeliminowaniu Bartka! "Brak słów"

Czy Sonia poświęci relację z Krystianem i nie doceni tego, co dla niej zrobił podczas "rajskiego rozdania"?

Instagram

A może Krystian zdecyduje się walczyć o Sonię po raz kolejny?