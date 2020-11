"Hotel Paradise 2": Jeden zły ruch wyeliminował tę parę z programu! A byli typowani do finału

To już ostatnie dni uczestników w "Hotelu Paradise 2". Od wielkiego finału dzieli nas już tylko kilka odcinków. W grze pozostały już jedynie cztery pary, a piąta już dziś musiała udać się do domu. Czy jedna niewinna decyzja uczestniczki przeważyła o tym, że to właśnie ona i jej partner opuścili program? Zobaczcie, co wydarzyło się w odcinku.

"Hotel Paradise 2": Anna Matyasek i Adam Bilewicz odpadają z "Hotelu Paradise 2"

Na uczestników "Hotelu Paradise 2" czekała dziś niespodzianka. Mogli spędzić czas nad oceanem całą grupą. Wszyscy czują już, że niedługo przyjdzie czas rozstań i bardzo docenili czas, który mogli spędzić w swoim gronie. Niestety, już pod koniec dnia trzeba było pożegnać jedną z par. Wieczór eliminacyjny był niezwykle trudny, tym bardziej kiedy przyjaźnie zaczęły się już bardzo zacieśniać.

Produkcja przygotowała uczestnikom wykwintną kolację. Jednak przy stolikach czekały już walizki. Zadaniem uczestników po miłym posiłku było wskazanie jednej z par, która według nich powinna opuścić program.

Pierwsza decyzję swojej pary ogłaszała Ania. Wręczyła wężowy owoc Magdzie oraz Robertowi. Uczestniczka nie kryła swojego zaskoczenia decyzją koleżanki:

Znowu postawili na mnie, niczego się nie nauczyli. Dałam jej szansę ale wyszło jak zawsze - podsumowała Magda.

W ostatecznym rozliczeniu nominacji nie dostali jedynie Ata i Artur. Ruch Magdy i Roberta okazał się być przeważający:

Wybaczcie kochani nie mogłabym inaczej, bo jestem najbardziej zżyta z tymi parami.

Magda przyznała, że uważa, że Adam i Ania nie zasłużyli, aby znaleźć się w finale "Hotelu Paradise" i byli w spisku z Kamilem. Warto zaznaczyć, że Magda i Robert wygrali możliwość zawetowania wybranej przez siebie decyzji, jednak tym razem nie chcieli skorzystać z immunitetu. Adam i Ania musieli opuścić "Hotel Paradise". W dalszej grze pozostali: Dominika i Bartek, Magda i Robert, Ata i Artur oraz Sonia i Łukasz.

Anna Matyasek i Adam Bilewicz opuszczają "Hotel Paradise".

Mat. prasowe

Finał drugiego sezonu zobaczymy już w przyszłym tygodniu! Jak myślicie, która z par stanie przed wyborem miłości lub 100 000 zł?