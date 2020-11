Marietta wspomina swój udział w "Hotelu Paradise": "Na Bali jechałam wystraszona, zmęczona".

Marietta z "Hotelu Paradise" świętuje swoje 25. urodziny! Z tej okazji na jej Instagramie pojawił się wpis, w którym wspomina, co wydarzyło się w jej życiu przez ostatni rok. Oczywiście prawdziwym przełomem okazał się być udział w show TVN7. Jednak zwyciężczyni "Hotelu Paradise" jechała na Bali z wieloma obawami. Dlaczego? Zobaczcie!

Dla Marietty Witkowskiej rok 2020 był naprawdę przełomowy. Udział w "Hotelu Paradise" dał jej przepustkę do medialnej kariery. Marietta zgromadziła grono fanów, którzy na bieżąco śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w mediach społecznościowych zwyciężczyni show TVN7, pojawił się nowy wpis, w którym Marietta podsumowuje ostatni rok swojego życia.

Później Marietta zaczęła wspominać, jak podjęła decyzję o wzięciu udziału w "Hotelu Paradise".

W 2019 przyszedł dzień kiedy pomyślałam „nie mam faceta, nie mam większych planów na przyszłość, nie spełniło się to co zawsze czułam ze się spełni, co dalej?!”. Kilka dni później dostałam wiadomość, która zmieniła moje życie, dała mi nową nadzieję, strach i ekscytacje 🙂 - zaproszenie na casting.