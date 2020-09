"Hotel Paradise 2": Internauci są zszokowani zachowaniem uczestniczek wobec Hani: "Muszą ją obsmarować, bo jest oryginalna"

Hanna Balwierczak dołączyła do "Hotelu Paradise 2". Miała dość mocne wejście, jednak dziewczyny nie wyrażały się o niej zbyt miło. Podglądając przez lornetkę sesję zdjęciową chłopaków, którą wykonywała nowa uczestniczka komentowały jej urodę:

Internauci są zszokowani postawą dziewczyn i tym z jaką łatwością przyszło im powierzchowne ocenienie Hani.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Dziewczyny miażdżą nową uczestniczkę: "Ma okropną buźkę, blada jak ściana". Hania da im popalić?

Dziewczyny z "Hotelu Paradise 2" podpadły internautom po serii komentarzy na temat nowej uczestniczki. Damska część hotelowej ekipy poczuła ulgę, oceniając wygląd nowej uczestniczki. Zgodnie stwierdziły, że Hanna Balwierczak nie ma idealnej figury, ma "okropną buźkę", nie doceniły również jej koloru włosów. Internauci potępili zachowanie dziewczyn, wytykając im, że posunęły się za daleko:

Szczególnie oberwało się Soni, której zachowanie według internautów pozostawiało wiele do życzenia:

Internauci zgodnie stwierdzili, że ocenianie osoby tylko i wyłącznie przez pryzmat wyglądu jest poniżej krytyki:

- (...) Śmianie się z urody nowej uczestniczki przez dziewczyny, potraktowanie przez chłopaczków Bartka przy śniadaniu.... To naprawdę dziecinada, poziom przedszkola.(...)

- Jedna druga w łyżce wody by utopiła.... 😓

- Dzisiejszy odcinek pokazał, że uczestniczki, które do tej pory były w programie, to dno i sześć metrów mułu. Żadna z nich nie jest miss świata, a w taki sposób wypowiadają się o dziewczynie, którą widziały jedynie przez lornetkę. Zachowanie poniżej krytyki. Mam nadzieję, że ta nowa porządnie zajdzie im za skórę, zwłaszcza Soni i Julii

- Dziewczyny zachowały się okropnie. Wszystko jest kwestią gustu, ale z tymi komentarzami posunęły się za daleko i powinno im być wstyd za siebie oglądając to teraz w tv 🙈🙈🙈