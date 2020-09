Internauci wściekli na Krystiana z "Hotelu Paradise": "Chyba się zagubił podczas autoprezentacji"

Krystian Mikołajczyk jest nowym uczestnikiem "Hotelu Paradise 2". Jego dołączenie już na wstępie namieszało w najsilniejszym związku programu. Po randce z nowego z Anią, Ivan trafił do singlówki. Jednak na tę chwilę nie czuje się jednak zagrożony. Krystian Mikołajczyk miał mocne wejście. Podczas autoprezentacji sam o sobie powiedział:

Jestem hipokrytą, egoistą i jestem atencyjny, ale są to wady, które wytyka mi społeczeństwo.

Czy nowy bardzo pewny siebie uczestnik na długo zagości w "Hotelu Paradise"? Krystian Mikołajczyk już na wstępie podkreślił, że nie zależy mu na miłości. W dodatku o jego bezpośredniości dziewczyny przekonały się niemal od razu. Na pytanie Dominiki o to, jakie kobiety są w jego typie odpowiedział:

Szczerze, chociaż w dzisiejszych czasach większość dziewczyn to zakłamane su*i

Czy jego pewność siebie i tak ostra bezpośredniość pomogą mu przetrwać w programie? Reakcje internautów na nowego uczestnika są podzielone. Wielu widzów jest zszokowanych zachowaniem uczestnika:

- Dlaczego wpuszczacie coraz większych przygłupów - Z gadki - dramat. Ale mógłby rozkochać w sobie Julię i w końcu pozbyć się z programu tego Kamila 😵 - Pan „DREAM” chyba nie rozumie słowa „hipokryta”.. takie odniosłam wrażenie, ze się lekko zagubił podczas autoprezentacji.. 🙉 - To ja już chyba wolę Łukasza 😈😆 - Mógłby być dopóki się nie odezwie... Porażka...

Są także widzowie, którzy docenili charakterność nowego uczestnika:

- Powiem tak, wydaje się fajny ale zobaczymy co w praniu wyjdzie ale tak powiem jest podobny do Mattiego.

- To jest naprawdę zajebisty facet z zajebistym charakterem ❤️

- Spoko na 1 wrażenie fajny. A obecni faceci DNO!!! Zachowanie gorsze niż dno.

- Myślę że będzie szczerym facetem nie patrzący na zdanie innych... i dobrze 😁