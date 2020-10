"Hotel Paradise 2": Internauci komentują konflikt Magdy i Kamila. Uczestniczka się broni!

Konflikt pomiędzy Magdą a Kamilem w "Hotelu Paradise 2" narasta. Ta dwójka zdecydowanie nie jest w stanie znaleźć nici porozumienia. Kamil już raz wyeliminował koleżankę z programu i teraz nie ukrywa, że za wszelką cenę chciałby zrobić to ponownie. Widzowie programu uważają, że konflikt tego duetu już dawno przestał być smaczny, a w kłótniach przekraczane są kolejne granice. Kamilowi, nie tylko internauci ale nawet uczestnicy, zarzucają brak szacunku do kobiet, z kolei Magdzie obrywa się za to, że często sama prowokuje. Opinie są bardzo podzielone. Magda postanowiła wejść w dyskusję z widzami. Co napisała?

"Hotel Paradise 2": Internauci reagują na ostry konflikt Kamila i Magdy

Jak zakończy się konflikt Kamila i Magdy w "Hotelu Paradise"? Po tym co uczestnicy publikują w mediach społecznościowych można się domyślić, że wciąż nie pałają do siebie sympatią. Ataki Kamila na Magdę w programie przestają podobać się internautom, czego wyraz dają w sieci:

- Kamil jest największa porażką i żartem w tym programie. Jakim cudem produkcja pozwala na takie toksyczne zachowanie wobec innych uczestników? Chłop ma 26 lat a zachowuje się jak (...) trzynastolatek

-Pewnie gdyby odcinki były kręcone na bieżąco, to produkcja reagowałby na jego zachowanie pod naciskiem widzów. Ale ten szajs kręcili w marcu i pewnie wszyscy myśleli, że Kamil szympans będzie hitem tej edycji. Że jego prowokujące i wredne zachowanie będzie strzałem w💯 No wyszło jak widać🙄 strzał w łeb dla widzów!

Zdania są jednak podzielone. Część widzów uważa, że Magda często sama prowokuje zachowania Kamila i nie powinna tak bardzo zwalać całej winy na niego:

- Magda gada na Kamila a sama się drze i wtrąca gada jak katarynka mała wredna

- No właśnie wszyscy jadą po Kamilu, a ja mam wrażenie że duet Magdy i Roberta jest zdecydowanie gorszy niż Kamil do kwadratu

Magda postanowiła skonfrontować się z widzami:

- Miałam siedzieć i się patrzeć?😆😆😆😆 Wystarczająco byłam bierna.

- Obrażał Cię więc rozumiem też nie można się tak dawać ale Ty tez tam ciągle przekrzykujesz itd. więc macie bardzo podobne charaktery xd

- Bo nikt nie daje mi do głosu dojść, nie widziałaś tego? Ja tez miałam swoje do powiedzenia.

A wy co sądzicie na temat ostatniego spięcia Magdy i Kamila?

Widzowie komentują zachowanie Magdy i Kamila podczas ostatniego odcinka "Hotelu Paradise". W pewnym momencie uczestnik doprowadził Magdę aż do płaczu: