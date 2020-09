Monika od początku programu trzyma pozostałe uczestniki "Hotelu Paradise 2" na dystans. Już w pierwszym odcinku podkreśliła, że jest najstarsza z całego towarzystwa. Dziewczynom powoli zaczyna przeszkadzać zachowanie koleżanki, wygłaszane przez nią "mądrości" i fakt, że prawie wcale nie chce spędzać z nimi czasu. Czy ich niechęć do koleżanki jest zasadna i przede wszystkim, co na to wszystko Monika?

Zobacz także: Zmiany w emisji "Hotelu Paradise"! Wszystko przez... "BrzydUlę"! Kiedy start serialu?

Hotel Paradise 2: Monika nie chce integrować się z pozostałymi uczestniczkami?

Czy Monika niedługo stanie się najmniej lubianą uczestniczką w "Hotelu Paradise 2"? Chwilę temu dostała możliwość totalnego przemieszania duetów w programie. Najbardziej na tym ucierpiała Sonia, której dotychczasowy partner trafił do pary właśnie z Moniką. Teraz wcale nie ma pewności czy Robert wróci do niej podczas rajskiego rozdania. Sonia czuje coraz większy zawód w związku z Moniką i podzieliła się swoimi przemyśleniami z pozostałymi uczestniczkami show. Odniosła się również do ogólnego zachowania najstarszej koleżanki. Zwróciła uwagę, że Monika w ogóle nie chce się integrować z pozostałymi uczestnikami. Padły mocne słowa:

Mnie zaczynają już wkurzać te jej mądrości. Mam wrażenie, że ona myśli, że my wszyscy jesteśmy debilami, a ona jest inteligentna. (...) Patrzy na mnie, jakbym była bardziej tępa od niej a ona i tak wie lepiej. (...) Ona to jest najlepsza, najmądrzejsza a ja to w ogóle najmłodsza bambi dla niej.

Lubię ją ale to jest racja z tymi mądrościami - powiedziała Magda

Dominika również zauważyła, że fajnie by było gdyby Monika chciała dać grupie coś od siebie zamiast się izolować. Chyba, że jej zachowanie spowodowane jest tym, że nie czuje się dobrze w programie. Jakie jest jednak zdanie Moniki na ten temat?

Jakbym chciała z wami przebywać całościowo to bym przecież podeszła, znasz mnie. Nie mam ochoty gadać z Sońką, bo mnie irytuje. To dziewcze mnie drażni. Jej sposób bycia i nie odczuwam potrzeby przebywania z nią to tak w skrócie - powiedziała w rozmowie z Magdą

Co sądzicie na ten temat?

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Internauci pod wrażeniem gestu Bartka! Tak walczy o Dominikę! Wybierze go?

Uczestniczki "Hotelu Paradise 2" skrytykowały zachowanie Moniki wobec nich. Zauważyły, że najstarsza uczestniczka nie chce się z nimi w ogóle integrować. Największy żal ma do niej Sonia.

Monika przyznała, że nie czuje takiej potrzeby, aby przebywać z innymi uczestnikami. Gdyby czuła inaczej na pewno by podeszła.