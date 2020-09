"Hotel Paradise 2": Internauci pod wrażeniem gestu Bartka! Tak walczy o Dominikę! Wybierze go?

W "Hotelu Paradise" dużo się dzieje! Okazuje się, że tym razem to Dominika cieszy się największym zainteresowaniem i o jej serce rywalizuje Bartek z Arturem. "Bart" jako singiel jest najbardziej zagrożony odpadnięciem i obawia się rajskiego rozdania. Uczestnik postanowił zawalczyć o Dominikę, na której widać, że bardzo mu zależy, ale nie zdecydował się na typowe w programie intrygi, ale zrobił to w bardzo romantyczny sposób! Internauci są zachwyceni gestem mężczyzny, ale obawiają się, że nie uda mu się przetrwać w reality show, bo jest... za spokojny!

Pierwsza edycja "Hotelu Paradise" przyzwyczaiła widzów, że w programie intryg nie brakuje! Drugi sezon programu różni się pod tym względem za sprawą niektórych uczestników. Jeden z nich okazał się bardzo romantyczny i zamiast knuć za plecami innych, aby pozostać w programie, zdecydował się wręczyć Dominice bukiet kwiatów i szczerze z nią porozmawiać. Chodzi oczywiście o Bartka, który jako singiel zabiega o jej uwagę i bez względu na wszystko zdecydował się stanąć za nią na rajskim rozdaniu. Dominikę wzruszył ten gest i pojawiły się łzy...

Okazuje się, że nie tylko Dominika jest pod wrażeniem gestu Bartka! Widzowie w komentarzach na oficjalnym koncie "Hotel Paradise" na Instagramie piszą, że są zachwyceni jego postawą i uwielbiają tego uczestnika, niestety obawiają się też, że Bartek szybko odpadnie, bo jest za spokojny...

Kochany :( dlaczego takich dobrych chłopaków się nie docenia

Szacun Bartek 👍😂 Ty przynajmniej nie bedziesz sie musial niczego wstydzic jak wrocisz do PL

Jest za fajny i dlatego wyleci. Program jest po to aby cos sie działo a on za spokojny. Szkoda Go fajny facet 🙌