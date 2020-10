Łzy Dominiki w "Hotelu Paradise 2". Artur kończy ich relację! Dopiero teraz naprawdę żałuje wyeliminowania Bartka 

Ata Postek oczarowała męską ekipę "Hotelu Paradise" swoją osobowością! Niestety dziewczyny mimo dobrego pierwszego wrażenia, wcale nie czują się przy niej pewnie. Artur niespodziewanie oznajmił Dominice, że nic do niej nie czuje i to koniec ich związku. Z kolei Dominika przyznała, że czuje się oszukana i bardzo żałuje, że dała się namówić na wyeliminowanie z gry Bartka. Przez relację z Arturem nie potrafiła powstrzymać łez. Czy nowa uczestniczka Ata tak szybko odbije jej partnera?

Zobacz także: Siostra fryzjera gwiazd w "Hotelu Paradise 2". Wcześniej przeszła operację plastyczną na antenie TVN. Jak wyglądała przed?

Hotel Paradise 2: Artur zostawi Dominikę dla Aty?

Ata Postek wprowadziła sporo humoru do "Hotelu Paradise 2", jednak nie wszystkim jest do śmiechu. Szczególnie dziewczynom, dla których nowa uczestniczka okazała się być sporą konkurencją. Nawet zakochana Ania, boi się o Ivana.

Artur, Robert i Ata zaczynają spiskować. Nowa uczestniczka przyznała także Arturowi, że to właśnie on jest najbardziej w jej typie. Uczestnik coraz bardziej zastanawia się co zrobić, gdy nowa faktycznie podejdzie do niego podczas "rajskiego rozdania". Nie ukrywa, że nie jest w jego typie ale swoim charakterem nadrabia wszystko.

Z kolei Dominika coraz mniej komfortowo czuje się w towarzystwie partnera:

To nie jest ten Artur co na początku i ten Artur mi się nie podoba. Czuję się oszukana.

Przyznała, że na początku wszyscy im zazdrościli, jednak aktualna relacja nie ma nic wspólnego z tym, co działo się między nimi na początku.

- Nie przyszedłem tutaj, żeby w układ wejść. Żałujesz, że nie wybrałaś Bartka? - zapytał Artur podczas śniadania

- Tak, czasami żałuje - przyznała

Ostatecznie Artur postanowił definitywnie zakończyć relację z Dominiką:

Chciałem zakończyć tę relację, bo nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Przyjechaliśmy tu po coś i kogoś poznać, skoro Dominika powiedziała, że przyjechała po swoją miłość.

Dominika poczuła się oszukana przez partnera:

Ja mogę powiedzieć, że czuję się przez ciebie oszukana. Na początku przygarnięta, zaopiekowana...

Artur nie zgodził się z jej opinią:

To ty poleciałaś za emocjami. Też mogę powiedzieć, że chciałaś mnie oszukać i przypuśćmy, że tutaj nie ma fal, przyjdzie nowy uczestnik i sobie polecisz do niego.

Dodatkowo przyznał, że chce być fair w stosunku do Dominiki, dlatego mówi otwarcie o swoich uczuciach:

Gdybym chciał ją oszukać to byłaby fala, mogę udawać ale po co mi to? Ja taki nie jestem. Mógłbym udawać do samego "rajskiego rozdania". Domi podchodzi do mnie, Ata podchodzi do mnie, Domi pakuje walizkę wraca do domu.

Po trudnej rozmowie z partnerem Dominika nie potrafiła powstrzymać łez. To zdecydowanie nie jest dla niej komfortowa sytuacja i zaczyna coraz bardziej rozumieć, jak złą decyzją było wyeliminowanie z programu Bartka:

Myślę, że on bardziej myślał o tym, żeby siebie ratować, żebym ja nie poszła do Bartka... teraz bardzo tego żałuję.

Dominika teraz musi się poważnie zastanowić, co powinna zrobić podczas "rajskiego rozdania". Nie ukrywa że jej związek z Arturem został zakończony i w momencie, w którym Ata do niego podejdzie to ona pojedzie do domu.

Jestem obsrana szukam ratunku. Jeśli Ata do niego nie podejdzie to myślę, że jakoś pomoże mi się przedostać dalej, bo dalej się lubimy. Ale muszę się porozglądać.

Po tym wyznaniu Sonia przeraziła się, że koleżanka spróbuje jej odbić Adama. Emocje w "Hotelu Paradise" z odcinka na odcinek stają się coraz bardziej nerwowe.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Krystian czy Robert? Uczestnik, którego Karolina przywróciła do programu teraz się odegra. Kto drży najbardziej?

To koniec związku Dominiki i Artura! Czy faktycznie Domi pojedzie do domu przez Atę?

Mat. prasowe

Ata Postek nieźle namieszała w "Hotelu Paradise". Przez jej oryginalną osobowość, żadna z dziewczyn nie czuje się pewnie! Kogo wybierze?