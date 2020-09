"Hotel Paradise 2": Bartek doprowadzony do łez! To wszystko przez jedną z uczestniczek! Co się stało? 

Dramat przed "rajskim rozdaniem" w "Hotelu Paradise"! Takiego rollercoastera emocji uczestnicy nie mogli przewidzieć! Potrójne randki z dzisiejszego odcinka zburzyły spokój uczestników. Prawie nikt nie może być niczego pewien. Bartkowi puściły emocje, boi się, że będzie musiał odesłać do domu jedną z uczestniczek, przez którą i tak już nieco wycierpiał. Myśl o kim wywołała u niego łzy?

"Hotel Paradise 2": Czy Dominika będzie chciała wrócić do Bartka podczas "rajskiego rozdania"?

Dominika była niemalże pewna, że jej nieco nadszczerbiona relacja z Arturem ma się ku dobremu. Tym większe było jej zaskoczenie, kiedy Artur zaprosił na wspólną randkę również... Monikę!

Przy tobie zauważyłem, że masz takie cechy jak ja. Jesteś taki mały psycholog, lubisz analizować, jesteś pomocną dziewczyną, zaradną ambitną, przypominasz mi moją mamę. W wielu rzeczach się zgadzamy. (...) Dlatego jesteś tu nie bez przyczyny. Ja mówię, że staram się kierować uczuciami, a nie że zaczynam tutaj swoją gierkę. - komplementował rywalkę Dominiki.

Dominika na randce z Arturem, którego była pewna, czuła się na drugim planie. Poczuła, że Monika może być jej realnym zagrożeniem. Bartek przeraził się, że Dominika będzie chciała stanąć za nim na "rajskim rozdaniu". W końcu jeszcze tydzień temu zrobił by dla niej wszystko, jednak ona wówczas wybrała Artura.

Ja się obawiam, że ona podejdzie, że oni się zgadali. Ta decyzja jest najgorsza. Wiesz kto dzisiaj do mnie podejdzie? Nie spodziewasz się tej osoby - powiedział w rozmowie z Madzią, która postanowiła go pocieszyć.

Na pytanie Magdy czy spodziewa się Dominiki odpowiedział:

Bardzo lubię Dominikę. Bardzo dobrze się z nią rozmawia jako z przyjaciółką.

Uczestnikowi trudno było opanować emocje na myśl, że w wypadku, gdyby stanęły za nim Magda oraz Dominika będzie tę drugą musiał odesłać do domu. Jak sam określił "zamknął już tę furtkę", ale czy na pewno skoro sama myśl o niej doprowadziła go do płaczu? To "rajskie rozdanie" będzie bardzo emocjonujące i nieprzewidywalne!

Czy Bartek czuje coś do Dominiki? Myśl, że musiałby ją odrzucić totalnie go załamała. W dzisiejszym odcinku nie brakowało łez.