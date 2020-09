Dramatyczne wyznanie Soni z "Hotelu Paradise" wywołało łzy u uczestników. Nikt nie przypuszczał, ile musiała przejść

Sonia z "Hotelu Paradise" postanowiła otworzyć się przed uczestnikami. Opowiedziała skąd w niej tyle wrażliwości. Okazuje się, że życie nie szczędziło niespełna 21-letniej dziewczyny. Koledzy z programu nie mogli powstrzymać łez, słuchając o tym co ją spotkało.

Sonia jest jedną z najbardziej emocjonalnych uczestniczek drugiej edycji "Hotelu Paradise". Nawet nie stara się ukrywać swoich łez. Niepewna sytuacja związana z Robertem oraz Moniką nie daje jej spokoju. Podczas dzisiejszego odcinka po raz pierwszy zdobyła się na tak osobiste wyznanie:

Sonia wyznała, że trzy lata temu musiała zmierzyć się ze śmiercią dziadka, który był jej największym wsparciem. Jednocześnie dowiedziała się o chorobie nowotworowej mamy. Przez wiele miesięcy żyła w strachu, że może stracić również ją:

W 2018 roku w Walentynki pojechałam z moją mamą i tatą na onkologie, bo moja mama miała podejrzenie raka i weszła do lekarza a mój tata otrzymał wtedy telefon, że mój dziadek nie żyje. Ja się domyśliłam tylko po tym, że mojemu tacie poleciały łzy. Jak tylko jedno się skończyło, a jego walka była bardzo długa, to moja mama wyszła w łzach i okazało się, że też ma nowotwór. Modliłam się w tej kaplicy na onkologii i mówiłam: "Panie Boże zabrałeś mi najważniejszego człowieka czyli mojego dziadka, który nigdy nie zwątpił. Nawet rodzice nie mieli czegoś takiego, zabrałeś mi go, a on mi dawał mega motywację, jeżeli zabierzesz mi jeszcze teraz mamę to ja już w tym świecie zginę". Przyjeżdżałam do mojej mamy codziennie i codziennie się modliłam w tej kaplicy do Jana Pawła II i do mojego dziadka, bo on też był Janek: Janie Pawle, dziadku, Matko Święta i Jezusie błagam, bo ona jest za młoda i ja jestem za młoda, żeby ją stracić.