"Hotel Paradise 2": Ata i Artur są razem po programie? "Niezmiernie się cieszę, że go poznałam" 

Beata Ata Postek i Artur Sargsyan zawalczą o główną wygraną w finale drugiej edycji "Hotelu Paradise". Czy ich związkowi udało się przetrwać poza programem? Początkowo dla każdego z nich to był tylko układ. Artur jako pierwszy zauroczył się w partnerce, jednak wiedział, że Ata do niego nic nie czuje i nie chciał kontynuować tego na siłę. Im bliżej finału, tym Ata była coraz bardziej otwarta na nowy związek z Arturem. Mimo tego, że niczego sobie nie obiecali przyznała:

Czy po programie ich relacja się rozwinęła? Ata umieściła post, w którym wypowiedziała się na temat swojej relacji z Arturem. Zobaczcie, co zdradziła tuż przed finałem!

Artur i Ata byli pierwszą finałową parą, która została wyłoniona podczas ostatecznej "puszki pandory" drugiej edycji "Hotelu Paradise". Już dziś dowiemy się czy to właśnie oni czy Sonia i Łukasz staną na przeciw siebie na rajskiej "ścieżce lojalności".

Czy Beata Postek i Artur Sargsyan związali się ze sobą po programie? Ich relacja w show rozwijała się zdecydowanie najwolniej. Uczestnicy bazowali na zaufaniu i przyjaźni i nawet nie starali się romansować. Wielu widzów uważa jednak, że Ata bardzo dobrze wpłynęła na partnera i stworzyliby zgodną parę. Artur kilka razy przyznał przed kamerami, że zauroczył się w Acie. Uczestniczka z kolei była bardzo powściągliwa w okazywaniu uczuć względem Artura ale niejednokrotnie stwierdziła, że byłby bardzo opiekuńczym partnerem, który z pewnością dbałby o swoją kobietę.

Po ostatnim odcinku, w którym wyłonione zostały finałowe pary, Ata po raz pierwszy postanowiła się wypowiedzieć na temat swojej relacji z Arturem:

W moim życiu i relacjach bazuję na zaufaniu, to dla mnie podstawa. Co z tego, że znajomych każdy z nas ma dużo? Jak osób, na których prawdziwie można liczyć jest zaledwie kilka... znacie to? Każda osoba w naszym życiu pojawia się po coś. Czasami jest tylko na chwile, by dać nam pewną lekcję, a potem znika, inne zostają u naszego boku. Ja niezmiernie cieszę się, że poznałam Artura. Nas właśnie połączyło wspólne flow, koleżeństwo i partnerstwo. Dzięki temu właśnie, doszliśmy do finału. Jak myślicie będzie z tego coś więcej ?😜