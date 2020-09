"Hotel Paradise 2": Artur zostawi Dominikę tuż przed "rajskim rozdaniem"?!

Jeszcze do niedawna Dominika i Artur byli jedną z par, która może czuć się pewnie w "Hotelu Paradise 2". Artur walczył o swoją partnerkę jak lew. Uniósł się nawet w momencie, w którym Bartek próbował zaprosić uczestniczkę na wspólne śniadanie. Doprowadziło to do naprawdę ostrego spięcia pomiędzy chłopakami. Jednak Dominika zaczyna być coraz mniej pewna swojego programowego partnera. Zaczyna być także nieco zazdrosna o Julię. Czy ma powody? Po dzisiejszej "puszce Pandory" Artur zaprosił Dominikę do poważnej rozmowy:

Jak nie chcesz to nie muszę podchodzić do Ciebie na "rajskim rozdaniu". Przecież nie odpadniesz. Bartek jest singlem i do ciebie podejdzie.

Dominika była zszokowana wyznaniem partnera. Czyżby jej obawy nie były bezpodstawne?

"Hotel Paradise 2": Artur i Dominika nie będą już razem?

Odkąd Artur pojawił się w "Hotelu Paradise 2" jest w parze z Dominiką. Najbardziej ucierpiał na tym Bartek, który aktualnie ponownie jest singlem. To właśnie przez Artura stracił szansę na relację z uczestniczką, chociaż oboje darzą się wielką sympatią. Jeszcze do niedawna Artur walczył o Dominikę jak lew, jednak w dzisiejszym odcinku przyznał:

Nie jestem w żadnen sposób zazdrosny o Dominikę, może dlatego, że zupełnie nic do niej nie czuje, a może dlatego, że potrzebuje o wiele więcej czasu, żeby coś poczuć do niej.

We wczorajszym odcinku Dominika odbyła szczerą rozmowę z Julią, w której przyznała, że widziała jak Artur gładził ją po nodze. Poczuła się również urażona tym, że Artur komplementuje wszystkie dziewczyny oprócz niej. Julia uspokoiła koleżankę, zapewniając, że pomiędzy nią a Arturem nigdy nic nie będzie i nawet nie zauważyła zainteresowania ze strony mężczyzny. Podczas dzisiejszej "pandory" Artur został zapytany o to, dlaczego nie komplementuje Dominiki, skoro bez problemu słodzi innym uczestniczkom:

Jak sie z kimś wiąże to nie jestem typem, który s*a kwiatkami i komplementuje dziewczynę, bo ja już się na takich rzeczach przejechałem i czasami nie mów, że Cię nie komplementuje bo to nie jest tak. (...) Nie mam zamiaru wyjść tutaj na jakiegoś chama, bo nim nie jestem.

Dodał również, ze jego komplementy są przejawem uprzejmości wobec innych uczestniczek. Z kolei Dominika została zapytana o to, czy jest zazdrosna o Julię:

Myślę, że czasami są takie niuanse, smaczki, dziwne zachowania, które powodują, że jestem zazdrosna. Ale rozmawiałam z Julią i jestem o to spokojna.

Zaskoczony Artur stwierdził, że nie daje Dominice żadnych powodów do zazdrości. Jednak po "pandorze" postanowił poważnie porozmawiać z partnerką. Ta rozmowa zasiała niepewność w Dominice:

Dominika zapewniła Artura, że Bartek do niej nie podejdzie, ponieważ szanuje fakt, że jest w relacji z Arturem i wcale nie chce jej kończyć. Była w szoku, po tym co usłyszała od Artura.

Jeżeli spróbowaliśmy i się nie udało to ja to rozumiem. - zaczął Artur

A uważasz, że się nie udało? - odpowiedziała

Uczestnik dodał, że nie chce grać na uczuciach Dominiki, że mu na niej zależy i chce żeby była szczęśliwa, bez względu na to, czy będzie z nim w parze. Ją jednak zaskoczył fakt, że tak często wspomina o Bartku:

- Chcesz mnie odsunąć i namówić na Bartka?

- Nie, bo do kogo mam podejść?

Dominika nie potrafiła zrozumieć sensu tej dyskusji i postanowiła ją zakończyć. Myślicie, że to koniec sielanki w tym związku? Jeżeli Artur nie wybierze Dominiki to kogo? Julię? Ona również zaczyna mieć dość bycia ograniczaną przed Kamila... Im bliżej kolejnego "rajskiego rozdania" tym relacje zdają się być coraz bardziej pokomplikowane.

Czy Artur nie wybierze Dominiki podczas najbliższego "rajskiego rozdania"?

Dominika jest nieco zazdrosna o Julię. Czy dotychczasowa partnerka Kamila będzie dla niej konkurencją podczas najbliższego "rajskiego rozdania"?