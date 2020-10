"Hotel Paradise 2": Kamil gorzko o Julii: "Nie jesteś ósmym cudem świata i największą księżniczką w programie"

Relacja Kamila i Julii z "Hotelu Paradise" wisi na włosku? Julia ma coraz bardziej dość stanowczego charakteru partnera. Ma wrażenie, że Kamilowi bardziej zależy na finale niż na niej. W dodatku pojawienie się Aty w programie sprawiło, że zaczęła się obawiać stabilności swojej dotychczasowej relacji, tym bardziej, że nowa uczestniczka nie ukrywa swojego zainteresowania.

Byłaś normalniejsza, a gdzieś z czasem odpłynęłaś - podsumował Julię Kamil

Co miał na myśli?

Kamil i Julia przerwą swoją relację w "Hotelu Paradise 2"?

Im bliżej finału tym więcej zwrotów akcji w "Hotelu Paradise". Nawet tak pewny siebie uczestnik, jak Kamil zaczął mieć wątpliwości, co do swojej pozycji w programie. Pomimo tego, że najbliższe "rajskie rozdanie" będzie dla niego bezpieczne to postanowił podzielić się swoimi obawami podczas szczerej rozmowy z Julią przy drinku. Podczas wznoszenia toastu skomentował:

Żebym nie odpadł na następnych eliminacjach.

Julię zastanowiło to stwierdzenie i zapytała go, czy nie jest jej pewien:

Nie, jestem już zmęczony. Tym, że się nie zawsze dogadujemy. Ja sam nie ugram całego finału.

Uczestniczkę zmartwiło, że jej programowy partner stawia wygraną ponad relację, która pomiędzy nimi zaistniała:

Ja myślałam, że mówimy o relacjach a nie o finale.

Kamil przyznał, że chce się po prostu dobrze bawić przebywając na Bali.

Jak nie widzę w tobie wsparcia, nie słuchasz co do ciebie mówię, nie rozumiesz tego, bo myślisz o tym, że gdzieś rywalizuje z tobą, gdzie co w ogóle nie jest prawdą to się mija z celem.

Julia przyznała, że nie czuje się przez Kamila dostatecznie adorowana. Wprost mu powiedziała, że chciałaby się czuć jak kobieta, którą szanuje i będzie zawsze szanował:

Nie rób sobie jaj, nie jesteś ósmym cudem świata i największą księżniczką w programie. Wiesz dlaczego na początku się dogadywaliśmy? Bo byłaś normalniejsza, a gdzieś z czasem odpłynęłaś. - podsumował Kamil

Reakcja uczestnika mocno zaskoczyła Julię i nie miała ochoty już kontynuować tego tematu. Kamil postanowił zareagować i postawił jej ultimatum: albo z nim porozmawia, albo on zrezygnuje z programu:

W tym jest problem Twój. Albo siadasz na pupie i słuchasz co mam do powiedzenia albo idę stąd do domu i sobie radź z kłopotami.

Kamil już niejednokrotnie wspominał, że widzi się w finale jedynie z Julią i nie chce zmieniać partnerki. Oboje doszli do wniosku, że może powinni dać sobie więcej swobody:

- Może wszystko bierzemy zbyt poważnie? Może będziemy tylko kolegami, zwykła relacja i nic więcej. Nie musimy brać ślubu.

- Ja ci to powiedziałem już dwa dni temu. Po co się nastawiłaś, że już coś będzie po programie. Wzięłaś sobie tysiąc rzeczy na głowę

- Misiu, żeby być ze mną przy jakimś kobiercu to trzeba w **j się starać.

- Nie chce być z tobą przy żadnym kobiercu

Ostatecznie Julia przyznała, że w ogóle nie ma pewności czy Kamilowi zależy na niej czy tylko na finale. W dodatku obawia się o to, że Ata odbije jej partnera. Gdyby tak się stało, byłoby dla niej tylko dowodem na to, co najbardziej liczyło się dla Kamila. Jak myślicie, jak dalej potoczą się losy uczestników?

Czy Kamilowi i Julii uda się wreszcie dogadać? Starcie dwóch tak mocnych charakterów staje się dla nich już uciążliwe.

Julia podobnie jak inne uczestniczki bardzo obawia się Aty Postek. Czy podczas najbliższych "rajskich rozdań" jej relacja z Kamilem przetrwa? Czy znajdą złoty środek aby zażegnać kryzys?