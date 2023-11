Co czeka cię w najbliższym czasie? Wielka miłość, a może rozstanie? Dla kogo szef będzie tym razem łaskawy, a kto zasłuży na reprymendę? Sprawdź najnowszy horoskop z magazynu "Flesz" przygotowany przez astrolog Agnieszkę Zub i dowiedz się, jakie niespodzianki zostały zapisane dla ciebie w gwiazdach!

Horoskop na dwa tygodnie

BARAN (21.03–20.04)

Uczucia: Opanuj swoje uczucia! Nie daj się ponieść złości, bo możesz potem żałować. Najbliższe otoczenie może nie być specjalnie wyrozumiałe dla twojego zmiennego humoru.

Kariera: Niestety będziesz mieć zły wpływ na swoje otoczenie. Poza tym ktoś bardzo będzie chciał zaszkodzić twojej karierze. W sumie – musisz się pilnować na każdym kroku.

BYK (21.04–20.05)

Uczucia: Dawna miłość odezwie się po latach. Nie odtrącaj jej! Nie zaszkodzi mały romans. Choć w ostatecznym rozrachunku wzmocni to jedynie twój obecny związek.

Kariera: Unikaj szefa! Jeśli możesz, pracuj jak najwięcej w domu. Poza tym pamiętaj, że milczenie jest złotem. Nawet jeśli kusi cię, aby coś powiedzieć, lepiej zachowaj to dla siebie.

Bliźnięta (21.05–21.06)

Uczucia: Choć bardzo chcesz, w najbliższym czasie nie znajdziesz partnera. Powód? Obiecujesz, a potem nie dotrzymujesz słowa. Poczekaj na lepszy czas.

Kariera: Szef zaproponuje ci dodatkowe zadania. Nie panikuj. Poradzisz sobie i zdążysz je zrealizować przed czasem. A potem otrzymasz za to nagrodę adekwatną do wysiłku.

RAK (22.06–22.07)

Uczucia: Przypadkowo spotkana osoba zapadnie ci mocno w pamięć. Początkowo nie odwzajemni ona twoich uczuć, ale się nie poddawaj. Twoje starania przyniosą efekt.

Kariera: Wkrótce na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Pamiętaj jednak, aby nie reagować na nie zbyt spontanicznie. Każdą propozycję dokładnie przemyśl.

LEW (23.07–22.08)

Uczucia: Powstrzymaj swój wybuchowy charakter. Może on zaszkodzić twojemu związkowi. Udaj się do specjalisty i tam znajdź odpowiedzi na niepokojące cię od dawna problemy.

Kariera: Zwolnij tempo. Na wszystko jest czas! Nadgorliwość może odbić się na twojej karierze i zdrowiu. Warto najpierw dokładnie przemyśleć wszystkie propozycje!

PANNA (23.08–22.09)

Uczucia: Dawno niewidziany znajomy wpadnie z nagłą wizytą. Jeśli dasz radę, to nie wpuszczaj go do domu, bo może nie mieć do końca czystych intencji. Ogranicz wasze kontakty!

Kariera: Poczujesz wypalenie zawodowe. Przemyśl, czy nie warto wyjechać za granicę i zacząć nowe życie

i pracę. Taka zmiana będzie korzystna!

WAGA (23.09–22.10)

Uczucia: Powstrzymuj wybuchy gniewu. Pamiętaj, że nie każdy z twojego otoczenia musi zgadzać się z twoją opinią. Wysłuchaj partnera uważnie i podejmij właściwe decyzje.

Kariera Twoja ostrożność może ci zaszkodzić w osiągnięciu celu. Odważna rozmowa z szefem wcale nie musi oznaczać kłopotów, a może przynieść awans.

SKORPION (23.10–21.11)

Uczucia: Nie rozróżniasz miłości i namiętności. Zanim zabrniesz za daleko w nowy romans, pomyśl o swoim długoletnim związku. Zastanów się, czy potem nie będziesz go żałować.

Kariera: Nie przesadzaj z zazdrością. Wykonuj swoje zadania tak jak do tej pory, a z pewnością zostaniesz doceniona. Choć może nie do końca tak, jak byś chciała...

STRZELEC (22.11–21.12)

Uczucia: Wraz z nadchodzącą wiosną odezwie się w tobie potrzeba bycia w związku. Pamiętaj jednak, by zapanować nad zaborczością i zazdrością.

Kariera: Przyjmij propozycję zawodową, nawet jeśli z pozoru wydaje ci się nieopłacalna. W przyszłości może ona przynieść korzyści, z których teraz nie zdajesz sobie sprawy

KOZIOROŻEC (22.12–19.01)

Uczucia: Nie daj się depresji! Warto wyjść z domu i odświeżyć dawne znajomości. Odwiedź przy okazji rodzinę. Dzięki niej możesz poznać kogoś, kto przypadnie ci do gustu.

Kariera: Bądź skłonna do kompromisów. Nie stawiaj spraw na ostrzu noża. Zyskasz więcej, jeśli nie będziesz uparta. Przede wszystkim – sympatię szefa i twojego otoczenia.

WODNIK (20.01–18.02)

Uczucia: Nie bądź zadufana w sobie. Może warto czasem wysłuchać innych. Udzielone ci rady mogą zaowocować trwałym i szczęśliwym związkiem. A takiego przecież szukasz!

Kariera: Zrób porządek w swoich papierach. Ureguluj sprawy finansowe i nie bój się zawierać nowych kontraktów handlowych. Nie ufaj za to pochlebcom. Są fałszywi!

RYBY (19.02–20.03)

Uczucia: Będziesz otoczona adoratorami. Wielu z nich będzie wyznawało ci miłość. Ale tylko jeden pokocha cię naprawdę. Niestety, możesz pomylić się w swoim wyborze.

Kariera: Nie podejmuj teraz żadnych decyzji zawodowych. W pracy pozostań niewidzialna, a dobre pomysły zachowaj na przyszłość. Bądź ostrożna na każdym kroku!

