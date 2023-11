7 z 13

RAK

22.06–22.07

Uczucia Czeka cię nieoczekiwane spotkanie. Może to być na przykład randka aranżowana przez przyjaciół. Nadchodzący rok będzie sprzyjał zajściu w ciążę. Jeśli to nie ty będziesz spodziewać się dziecka, to pojawi się ono w twojej rodzinie. Do marca zachowaj ostrożność. Spodziewaj się przeszkód. Okres najbardziej korzystny rozpocznie się od sierpnia, koniec roku przyniesie wielu Rakom szansę na stabilizację.

Kariera Początek roku to czas sukcesów, osiągnięć i propozycji. Niektóre Raki mogą dołączyć do nowej grupy zawodowej, inne, które pracują na własny rachunek, zaczną rekrutować pracowników. Trudniejsze relacje z klientami mogą mieć miejsce w lutym, mogą to być problematyczne sytuacje z kobietą na tle zawodowym. Nie daj się zwieść! Jeżeli zechcesz coś zacząć, to najlepiej zrobić to wiosną.