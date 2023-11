Co Cię czeka pod koniec kwietnia i na początku maja? Problemy w związku, daleka podróż na majówkę, a może nowe wyzwania zawodowe?

Sprawdź swój horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya. Specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Telefon: 605 606 138.

Znajdź swój znak i dowiedz się, co Cię czeka!

Horoskop na kwiecień i maj 2019 z magazynu Party

Byk

21.04–20.05

Miłość: Jeśli nie układa ci się z obecnym partnerem, nie licz na to, że stanie się cud i wszystko nagle się zmieni. Lepiej się rozstańcie i spróbujcie ułożyć sobie życie na nowo.

Praca: Twój szef ma cię ostatnio na oku, więc pilnuj się, bo nawet drobny błąd może cię dużo kosztować.

Twoja szansa: Spotkanie ze starym znajomym może odmienić twoje życie.

Bliźnięta

21.05–21.06

Miłość: Partner rozczaruje cię swoim zachowaniem, więc wasz związek czeka poważny kryzys. Choć będzie to dla ciebie trudne, postaraj się mu wybaczyć i daj jeszcze jedną szansę.

Praca: Unikaj poważnych zmian w życiu zawodowym. Nie szastaj też pieniędzmi, bo przydadzą ci się oszczędności.

Twoja szansa: Szlifuj język angielski.

Panna

23.08–22.09

Miłość: Wydarzy się coś, co będziesz ukrywać przed partnerem. I źle się to dla ciebie skończy, bo on odkryje twój sekret i straci do ciebie zaufanie. Single spod tego znaku mogą poznać kogoś wyjątkowego.

Praca: To będzie dobry czas. Czeka cię nawet awans albo podwyżka. Ale nie wszyscy w firmie dobrze przyjmą twój sukces.

Twoja szansa: Rozwijaj swoje pasje.

Rak

22.06–22.07

Miłość: Ciągłe nieporozumienia i wynikające z nich kłótnie sprawią, że oddalisz się od partnera. Wszystko da się naprawić, ale musicie zacząć ze sobą rozmawiać i wzajemnie się słuchać.

Praca: Sytuacja w twojej firmie już niebawem stanie się tak zła, że najlepiej będzie, jeśli już dziś rozejrzysz się za nową pracą.

Twoja szansa: Nie bój się prosić o pomoc.

Waga

23.09–22.10

Miłość: Mężczyzna, z którym wiążesz duże nadzieje, na razie nie myśli o poważnym związku, bo niedawno przeżył zawód miłosny. Ale jeśli będziesz cierpliwa, zdobędziesz jego serce.

Praca: Twoja praca zostanie doceniona, dostaniesz też propozycję objęcia nowej funkcji. Przyjmij ją, bo to spora szansa.

Twoja szansa: Ostrożnie inwestuj pieniądze.

Koziorożec

22.12–19.01

Miłość: Los nie będzie sprzyjał znalezieniu stałego partnera, ale okazji do romansów ci nie zabraknie. Uważaj jednak, by nie przeholować, bo niewinne flirty mogą mieć smutne konsekwencje.

Praca: Nie angażuj się w nowe projekty, do- póki nie załatwisz zaległych spraw. Łapanie kilku srok za ogon źle się skończy.

Twoja szansa: Weź krótki urlop.

Baran

21.03–20.04

Miłość: Jeśli jesteś w związku, w którym czujesz się ograniczana i niezrozumiana, to zastanów się, czy tkwienie w tej relacji ma sens. Ale zanim podejmiesz decyzję, powiedz partnerowi o tym, co ci leży na sercu.

Praca: Szef postawi ci warunki, które nie będą ci odpowiadać. Poszukaj innej pracy, ale nie przyjmuj pierwszej lepszej propozycji.

Twoja szansa: Nie przejmuj się plotkami.

Lew

23.07–22.08

Miłość: Wkrótce poznasz mężczyznę, z którym połączy cię ogromna namiętność. Przeżyjesz z nim wspaniałe chwile uniesienia, ale na stały związek raczej nie masz co liczyć.

Praca: Będziesz miała spore kłopoty, ale wybrniesz z nich dzięki osobie, którą od lat uważasz za swojego wroga.

Twoja szansa: Pielęgnuj swoje przyjaźnie.

Skorpion

23.10–21.11

Miłość: Czas burz i cichych dni w waszym związku to już przeszłość. Wasza relacja rozkwitnie na nowo. Jeśli myślicie o tym, by starać się o dziecko, to teraz jest na to odpowiedni czas.

Praca: Dostaniesz nowe obowiązki, więc czeka cię dużo pracy. Nie będzie ci łatwo, ale twoje wysiłki zostaną wynagrodzone.

Twoja szansa: Pomóż dalekiej kuzynce.

Wodnik

20.01–18.02

Miłość: Twój związek nie jest dojrzały i to się nie zmieni, więc jeśli oczekujesz, że twój partner zdecyduje się podjąć decyzje, które mogą zaważyć na waszej przyszłości, to srodze się zawiedziesz.

Praca: Dostaniesz propozycję pracy, która będzie się wiązała z przeprowadzką do innego miasta. Rozważ ją.

Twoja szansa: Odwiedź dawnego kumpla.

Strzelec

22.11–21.12

Miłość: Na horyzoncie nowa znajomość, która namiesza ci w głowie. Dostaniesz propozycję wspólnego wyjazdu, ale zastanów się, czy jest on wart zniszczenia obecnego związku.

Praca: W tej firmie już się nie rozwiniesz, więc jeśli masz propozycję pracy, przyjmij ją. Wkrótce rozwiniesz skrzydła.

Twoja szansa: Podejmij odkładaną decyzję.

Ryby

19.02–20.03

Miłość: Przestań wypominać ukochanemu jego błędy i wady, a przyjrzyj się sobie. Nie robisz nic, by podgrzać atmosferę w waszym związku, a swoimi fochami zrażasz do siebie partnera. Jeśli się nie zmienisz, stracisz go.

Praca: Zacznij ufać ludziom i dawaj im jak najczęściej odczuć, że ich cenisz i lubisz współpracę z nimi.

Twoja szansa: Postaraj się rzucić palenie.